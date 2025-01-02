Російська атака на Київ пошкодила адмінбудівлі Верховної Ради: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ 1 січня пошкоджено адміністративні будівлі українського парламенту. Загинуло двоє людей - науковці Ігор Зима та Олеся Сокур, семеро постраждали, включаючи двох вагітних жінок.
Внаслідок атаки рф 1 січня на столицю пошкоджено адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради. Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
"1 січня цього року росія здійснила цинічну атаку по центру Києва. Внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур. Разом з цим, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради. Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", - повідомив Стефанчук.
Він зазначив, що відповідні підрозділи апарату докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну ВР.
Нагадаємо
Внаслідок атаки російських військ на Київ постраждало семеро людей, серед яких дві вагітні жінки. Двоє людей загинуло.
Також внаслідок російської атаки дронами на Київ 1 січня загинув видатний український науковець, нейробіолог Ігор Зима разом із дружиною та домашнім улюбленцем.