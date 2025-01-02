Российская атака на Киев повредила админздания Верховной Рады: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате атаки рф 1 января повреждены административные здания украинского парламента. Погибли два человека - ученые Игорь Зима и Олеся Сокур, семеро пострадали, включая двух беременных женщин.
В результате атаки рф 1 января на столицу повреждены административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады. Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
"1 января этого года россия совершила циничную атаку по центру Киева. В результате удара по жилому дому погибли двое мирных жителей - семья известных киевских ученых Игорь Зима и его жена Олеся Сокур. Вместе с этим, взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады. Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба", - сообщил Стефанчук.
Он отметил, что соответствующие подразделения аппарата прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу ВР.
Напомним
В результате атаки российских войск на Киев пострадали семь человек, среди которых две беременные женщины. Два человека погибли.
Также в результате российской атаки дронами на Киев 1 января погиб выдающийся украинский ученый, нейробиолог Игорь Зима вместе с женой и домашним любимцем.