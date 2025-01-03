рф в очередной раз атакуют регионы Украины ударными беспилотниками
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении нескольких групп вражеских «шахедов» в разных регионах Украины. Атаки беспилотников зафиксированы в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Донецкой, Киевской и Житомирской областях.
Украину атакуют несколько групп вражеских «Шахедов», в ряде областей объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Накануне вечером стало известно об угрозе вражеских дронов для Харьковской, сумской, Днепропетровской областей.
00:08 Воздушные силы информировали о движении движение ударных БпЛА в направлении Полтавской области Сумщины.
00:27 стало известно о новых группах ударных БпЛА на Сумщине, которые движутся в западном направлении.
00:39 Воздушные силы обновили инфломацию по движению ударных дронов:
- БПЛА в Сумской области, движутся в юго-западном и южном направлениях.
- БПЛА на Черниговщине, движутся в западном направлении.
- БПЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.
- БПЛА на Харьковщине, движутся в юго-восточном направлении.
- БПЛА в Донецкой области, движутся в южном направлении.
03:03 - Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в сторону Житомирщины с Киевщины.
03:44 - на Киевщине по вражеским БПЛА работают силы ПВО, информирует Киевская ОГА.
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