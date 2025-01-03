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В результате вражеской атаки на Киев есть падение обломков БПЛА в Голосеевском районе

В результате вражеской атаки на Киев есть падение обломков БПЛА в Голосеевском районе

Киев  •  УНН

 • 8729 просмотра

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В Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА в результате атаки. По информации КГВА и мэра Кличко, пожара не возникло, место падения обследуют соответствующие службы.

В результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БпЛА. Об этом сообщают КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

В сообщении КГВА отмечается, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки есть падение обломков в Голосеевском районе.

В Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место,

- заявил мэр столицы Кличко.

Напомним

В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за атаки вражеских БПЛА. Вражеские "шахэды" зафиксированы в семи областях Украины, включая Киевскую.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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