В результате вражеской атаки на Киев есть падение обломков БПЛА в Голосеевском районе
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА в результате атаки. По информации КГВА и мэра Кличко, пожара не возникло, место падения обследуют соответствующие службы.
В результате атаки российских дронов в Голосеевском районе столицы произошло падение обломков БпЛА. Об этом сообщают КГВА и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
В сообщении КГВА отмечается, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки есть падение обломков в Голосеевском районе.
В Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место,
Напомним
В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за атаки вражеских БПЛА. Вражеские "шахэды" зафиксированы в семи областях Украины, включая Киевскую.