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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: россияне ночью ударили по Краматорску, убили человека в Часовом Яру

Донецкая область: россияне ночью ударили по Краматорску, убили человека в Часовом Яру

Киев  •  УНН

 • 4119 просмотра

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Российские войска нанесли удар по Краматорску, разрушив часть жилого дома. За сутки оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины, повредив 37 гражданских объектов.

Российские войска ночью нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, за минувшие сутки атаковали 9 населенных пунктов в регионе, сообщили в ГСЧС Украины и ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Ночная атака на Краматорск: враг попал в четырехэтажный жилой дом. В результате обстрела разрушен подъезд с четвертого по второй этаж. Возник пожар", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как указано, оперативно эвакуировали 5 жителей из смежного подъезда и ликвидировали пожар, площадью 370 кв.м. Работы на месте попадания завершены. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - указали в ГСЧС.

По данным ГУНП в Донецкой области, за сутки полиция зафиксировала в регионе 2 300 российских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Враг атаковал 9 населенных пунктов Донецкой области - города Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Часов Яр, поселок Дробышево, села Первое Майское, Серебряное, Стенки. Разрушениям подверглись 37 гражданских объектов, из них 29 жилых домов:

  • В Часовом Яру россияне сбросом с дрона убили гражданское лицо.
    • На Николаевку оккупанты сбросили 2 авиабомбы «ФАБ-250» - повредили 6 многоквартирных и 7 частных домов, больницу, ЖЭК, линию электропередач.
      • В результате артиллерийского обстрела Лимана повреждены 7 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, мотоцикл.
        • Краматорск россия обстреляла дронами - пострадали три многоквартирных дома.
          • В Константиновке вражеские снаряды повредили 4 многоквартирных дома.
            • Один поврежден многоквартирный дом - в Дробышево, один частный дом - в Стенках.
              • В селах Серебряное и Первое Мая повреждены объекты инфраструктуры.

                Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов3 янв. 2025, 07:19 • 14906 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Война
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