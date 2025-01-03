Донецкая область: россияне ночью ударили по Краматорску, убили человека в Часовом Яру
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Краматорску, разрушив часть жилого дома. За сутки оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины, повредив 37 гражданских объектов.
Российские войска ночью нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, за минувшие сутки атаковали 9 населенных пунктов в регионе, сообщили в ГСЧС Украины и ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"Ночная атака на Краматорск: враг попал в четырехэтажный жилой дом. В результате обстрела разрушен подъезд с четвертого по второй этаж. Возник пожар", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Спасатели, как указано, оперативно эвакуировали 5 жителей из смежного подъезда и ликвидировали пожар, площадью 370 кв.м. Работы на месте попадания завершены. "К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - указали в ГСЧС.
По данным ГУНП в Донецкой области, за сутки полиция зафиксировала в регионе 2 300 российских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Враг атаковал 9 населенных пунктов Донецкой области - города Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Часов Яр, поселок Дробышево, села Первое Майское, Серебряное, Стенки. Разрушениям подверглись 37 гражданских объектов, из них 29 жилых домов:
- В Часовом Яру россияне сбросом с дрона убили гражданское лицо.
- На Николаевку оккупанты сбросили 2 авиабомбы «ФАБ-250» - повредили 6 многоквартирных и 7 частных домов, больницу, ЖЭК, линию электропередач.
- В результате артиллерийского обстрела Лимана повреждены 7 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, мотоцикл.
- Краматорск россия обстреляла дронами - пострадали три многоквартирных дома.
- В Константиновке вражеские снаряды повредили 4 многоквартирных дома.
- Один поврежден многоквартирный дом - в Дробышево, один частный дом - в Стенках.
- В селах Серебряное и Первое Мая повреждены объекты инфраструктуры.
Над Украиной сбили 60 из 93 вражеских дронов3 янв. 2025, 07:19 • 14906 просмотров