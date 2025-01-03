Пожар в Аккре уничтожил крупнейший в Гане рынок подержанной одежды
Киев • УНН
Масштабный пожар уничтожил рынок Кантаманто в столице Ганы, нанеся миллионные убытки. 13 пожарных бригад боролись с огнем, предварительная причина - сбой в электрических соединениях.
Ужасный пожар опустошил оживленный рынок Кантаманто в столице Ганы Аккре. Неформальная экономика Ганы понесла огромный удар, пишет France24, поскольку пожар вытеснил тысячи торговцев и уничтожил товары на миллионы местных седи (денежная единица Ганы, введена 19 июля 1965 года - ред.), передает УНН.
Детали
Пожар, вспыхнувший поздно вечером в среду и охвативший значительную часть крупнейшего рынка подержанной одежды в западноафриканской стране.
Бушующий ад превратил в пепел оживленный рынок Кантаманто в столице Ганы Аккре
Национальная пожарная служба Ганы (GNFS) задействовала 13 пожарных команд для тушения пламени. Но в четверг утром на месте рядов киосков, где когда-то бурлили торговые ряды, тлели руины.
По данным ГСЧС, было уничтожено товаров на миллионы в местной валюте.
«Это разрушительно. Мы не зафиксировали больших человеческих потерь, но экономические последствия огромны», - сказал представитель GNFS (Ghana National Fire Service) Алекс Кинг Нарти.
«Первые расследования указывают на сбой в электрических соединениях как возможную причину пожара, хотя мы не исключаем преднамеренного акта», - добавил Нарти в заявлении AFP.
Напомним,
В российском челябинске горел вещевой рынок «Восточный город», расположенный рядом с торговым центром «Европа-Азия». Пожар был такой силы, что пламя и дым видели из других районов города.
Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона23 нояб. 2024, 03:07 • 64186 просмотров