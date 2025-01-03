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Пожар в Аккре уничтожил крупнейший в Гане рынок подержанной одежды

Пожар в Аккре уничтожил крупнейший в Гане рынок подержанной одежды

Киев  •  УНН

 • 8161 просмотра

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Масштабный пожар уничтожил рынок Кантаманто в столице Ганы, нанеся миллионные убытки. 13 пожарных бригад боролись с огнем, предварительная причина - сбой в электрических соединениях.

Ужасный пожар опустошил оживленный рынок Кантаманто в столице Ганы Аккре. Неформальная экономика Ганы понесла огромный удар, пишет France24, поскольку пожар вытеснил тысячи торговцев и уничтожил товары на миллионы местных седи (денежная единица Ганы, введена 19 июля 1965 года - ред.), передает УНН.

Детали

Пожар, вспыхнувший поздно вечером в среду и охвативший значительную часть крупнейшего рынка подержанной одежды в западноафриканской стране.

Бушующий ад превратил в пепел оживленный рынок Кантаманто в столице Ганы Аккре

Национальная пожарная служба Ганы (GNFS) задействовала 13 пожарных команд для тушения пламени. Но в четверг утром на месте рядов киосков, где когда-то бурлили торговые ряды, тлели руины.

По данным ГСЧС, было уничтожено товаров на миллионы в местной валюте.

«Это разрушительно. Мы не зафиксировали больших человеческих потерь, но экономические последствия огромны», - сказал представитель GNFS (Ghana National Fire Service) Алекс Кинг Нарти.

«Первые расследования указывают на сбой в электрических соединениях как возможную причину пожара, хотя мы не исключаем преднамеренного акта», - добавил Нарти в заявлении AFP.

Напомним,

В российском челябинске горел вещевой рынок «Восточный город», расположенный рядом с торговым центром «Европа-Азия». Пожар был такой силы, что пламя и дым видели из других районов города.

Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона23 нояб. 2024, 03:07 • 64186 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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