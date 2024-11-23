Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона
Киев • УНН
Президент Франции раскритиковал решение Гаити об увольнении премьер-министра и обвинил местные власти. Гаити вызвало французского посла для протеста из-за недружественных высказываний Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лидеров Гаити «идиотами». Сейчас между странами возник скандал. Об этом пишет The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, правительство Гаити вызвало посла Франции в стране, чтобы выразить протест по поводу «недружественных и неуместных» комментариев Макрона.
В частности, в среду французский президент прокомментировал ситуацию этой карибской страны так. Он назвал решение переходного президентского совета Гаити об отстранении премьер-министра - «абсолютно глупым». Это решение было принято в начале ноября на фоне обострения бандитских разборок.
«Честно говоря, именно гаитяне убили Гаити, допустив наркоторговлю», - заявил Макрон.
После этих слов в Бразилии французский президент похвалил бывшего премьер-министра Гаити Гарри Кониля, которого отстранили от власти из-за разногласий с советом. Макрон назвал его великим лидером.
«Они полные идиоты, им не следовало его увольнять», - сказал французский лидер.
В результате, высказывания Макрона вызвали возмущение в Гаити (бывшей французской колонии). Однако в четверг, в Чили, президент, судя по всему, смягчил свой тон.
Франция никогда не отвернется от кризиса... Никогда не будет двойных стандартов перед трагедией, будь то на Гаити, или в Венесуэле, или у ворот Европы,
Издание пояснило, что руководство Гаити раздирают внутренние распри, а трех членов переходного президентского совета, которому поручено восстановить безопасность и подготовить почву для выборов, обвиняют в коррупции. Они остаются на своих постах.
Также The Guardian добавило, что Франция обязалась выделить 4 млн евро в фонд ООН для финансирования испытывающей острую нехватку миссии по обеспечению безопасности, призванной помочь восстановить безопасность на Гаити, а также профинансировать курсы французского и креольского языков для своих военнослужащих.
Кроме того, в МИД Гаити сообщили, что на встрече посол Франции Антуан Мишон пообещал, что Франция останется на стороне Гаити, чтобы помочь восстановить безопасность и провести выборы.
Гаити вызвало французского посла после комментария Макрона о "полных идиотах"22 нояб. 2024, 06:54 • 17267 просмотров