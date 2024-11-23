Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лидеров Гаити «идиотами». Сейчас между странами возник скандал. Об этом пишет The Guardian, пишет УНН.

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Как пишет издание, правительство Гаити вызвало посла Франции в стране, чтобы выразить протест по поводу «недружественных и неуместных» комментариев Макрона.

В частности, в среду французский президент прокомментировал ситуацию этой карибской страны так. Он назвал решение переходного президентского совета Гаити об отстранении премьер-министра - «абсолютно глупым». Это решение было принято в начале ноября на фоне обострения бандитских разборок.

«Честно говоря, именно гаитяне убили Гаити, допустив наркоторговлю», - заявил Макрон.

После этих слов в Бразилии французский президент похвалил бывшего премьер-министра Гаити Гарри Кониля, которого отстранили от власти из-за разногласий с советом. Макрон назвал его великим лидером.

«Они полные идиоты, им не следовало его увольнять», - сказал французский лидер.

В результате, высказывания Макрона вызвали возмущение в Гаити (бывшей французской колонии). Однако в четверг, в Чили, президент, судя по всему, смягчил свой тон.

Франция никогда не отвернется от кризиса... Никогда не будет двойных стандартов перед трагедией, будь то на Гаити, или в Венесуэле, или у ворот Европы,