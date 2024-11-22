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Гаити вызвало французского посла после комментария Макрона о «полных идиотах»

Гаити вызвало французского посла после комментария Макрона о «полных идиотах»

Киев  •  УНН

 • 2203 просмотра

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Президент Франции раскритиковал переходный совет Гаити за увольнение премьер-министра во время саммита G20. МИД Гаити вызвал французского посла из-за «неприемлемых комментариев» Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G20 раскритиковал действия переходного совета Гаити по увольнению премьер-министра. МИД Гаити вызвал французского посла из-за «неприемлемых комментариев» Макрона, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Макрон обвинил переходный совет Гаити в том, что они «полные идиоты» за увольнение премьер-министра страны, согласно видео, снятого на саммите G20 в Бразилии на этой неделе и распространенного в социальных сетях в четверг. На кадрах французский лидер разговаривает на полях саммита G20 в Рио с человеком, который обвиняет Макрона и Францию в «ответственности за ситуацию на Гаити».

Переходный совет Гаити отстранил тогдашнего премьер-министра Гарри Кониля только через пять месяцев после его вступления в должность, что Макрон назвал «ужасным» в видео.

«Они полнейшие идиоты», - сказал Макрон, имея в виду переходный орган, добавив, что „они никогда не должны были увольнять его“.

Осудив эти высказывания, МИД Гаити заявил в четверг, что посол Франции Антуан Мишон был вызван после «неприемлемых комментариев».

Министр иностранных дел и культа Гаити Жан-Виктор Арвель Жан-Батист использовал встречу, чтобы выразить «возмущение» от имени переходного совета, который, по его словам, расценил эти замечания как «недружественный и неуместный жест, который необходимо исправить», согласно заявлению министерства.

Дополнение

Гаити страдает от десятилетий политической нестабильности. Но последние месяцы в этой карибской стране произошел всплеск насилия, и банды теперь контролируют 80 процентов столицы Порт-о-Пренса.

Бизнесмен Аликс Дидье Фис-Эме был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Гаити 12 ноября, пообещав восстановить безопасность в охваченной кризисом стране.

Насилие на Гаити: около 150 человек уже погибли20 нояб. 2024, 22:29 • 15778 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика