Пожежа в Аккрі знищила найбільший у Гані ринок вживаного одягу
Київ • УНН
Масштабна пожежа знищила ринок Кантаманто в столиці Гани, завдавши мільйонних збитків. 13 пожежних бригад боролися з вогнем, попередня причина - збій в електричних з'єднаннях.
Жахлива пожежа спустошила жвавий ринок Кантаманто в столиці Гани Аккрі. Неформальна економіка Гани зазнала величезного удару, пише France24, оскільки пожежа витіснила тисячі торговців і знищила товари на мільйони місцевих седі (грошова одиниця Гани, введена 19 липня 1965 року - ред.), передає УНН.
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Пожежа, що спалахнула пізно ввечері в середу та охопила значну частину найбільшого ринку вживаного одягу в західноафриканській країні.
Бурхливе пекло перетворило на попіл жвавий ринок Кантаманто в столиці Гани Аккрі
Національна пожежна служба Гани (GNFS) задіяла 13 пожежних команд для гасіння полум'я. Але в четвер вранці на місці рядів кіосків, де колись вирували торгові ряди, тліли руїни.
За даними ДСНС, було знищено товарів на мільйони в місцевій валюті.
"Це руйнівно. Ми не зафіксували великих людських втрат, але економічні наслідки величезні", - сказав речник GNFS (Ghana National Fire Service) Алекс Кінг Нарті.
"Перші розслідування вказують на збій в електричних з'єднаннях як можливу причину пожежі, хоча ми не виключаємо навмисного акту", - додав Нарті у заяві AFP.
Нагадаємо
У російському челябінську горів речовий ринок "Східне місто", що розміщений поряд з торговим центром "Європа-Азія". Пожежа була такої сили, що полум'я та дим бачили з інших районів міста.
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