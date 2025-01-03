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Пожежа в Аккрі знищила найбільший у Гані ринок вживаного одягу

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Масштабна пожежа знищила ринок Кантаманто в столиці Гани, завдавши мільйонних збитків. 13 пожежних бригад боролися з вогнем, попередня причина - збій в електричних з'єднаннях.

Жахлива пожежа спустошила жвавий ринок Кантаманто в столиці Гани Аккрі. Неформальна економіка Гани зазнала величезного удару, пише France24, оскільки пожежа витіснила тисячі торговців і знищила товари на мільйони місцевих седі (грошова одиниця Гани, введена 19 липня 1965 року - ред.), передає УНН.

Деталі

Пожежа, що спалахнула пізно ввечері в середу та охопила значну частину найбільшого ринку вживаного одягу в західноафриканській країні.

Бурхливе пекло перетворило на попіл жвавий ринок Кантаманто в столиці Гани Аккрі

Національна пожежна служба Гани (GNFS) задіяла 13 пожежних команд для гасіння полум'я. Але в четвер вранці на місці рядів кіосків, де колись вирували торгові ряди, тліли руїни.

За даними ДСНС, було знищено товарів на мільйони в місцевій валюті.

"Це руйнівно. Ми не зафіксували великих людських втрат, але економічні наслідки величезні", - сказав речник GNFS (Ghana National Fire Service) Алекс Кінг Нарті.

"Перші розслідування вказують на збій в електричних з'єднаннях як можливу причину пожежі, хоча ми не виключаємо навмисного акту", - додав Нарті у заяві AFP.

Нагадаємо

У російському челябінську горів речовий ринок "Східне місто", що розміщений поряд з торговим центром "Європа-Азія". Пожежа була такої сили, що полум'я та дим бачили з інших районів міста.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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