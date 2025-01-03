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В Приднестровье начнутся веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье начнутся веерные отключения электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 5731 просмотра

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3 января в Приднестровье введут часовые отключения электроэнергии из-за превышения потребления. Ограничения затронут Тирасполь, Рыбницу, Бендеры и другие населенные пункты с 18:00 до 22:00.

В Приднестровье 3 января ожидаются веерные отключения электроэнергии из-за превышения потребления над возможностями энергосистемы. Пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

По данным местных властей, причина заключается в том, что потребление электричества в регионе превышает возможности энергосистемы.

Согласно заявлению министерства энергетики непризнанной ПМР, отключения продлятся по одному часу в разные промежутки времени с 18:00 до 22:00. Ограничения затронут Тирасполь, Рыбницу, Бендеры и несколько населенных пунктов.

Напомним 

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Национальное агентство Молдовы утвердило новые тарифы на коммунальные услуги. Стоимость тепла вырастет до 2510 леев за гигакалорию, а электроэнергия подорожает на 65-75%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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