У Придністров'ї почнуться віялові відключення електроенергії
Київ • УНН
3 січня у Придністров'ї введуть годинні відключення електроенергії через перевищення споживання. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендер та інших населених пунктів із 18:00 до 22:00.
У Придністров'ї 3 січня очікуються віялові відключення електроенергії через перевищення споживання над можливостями енергосистеми. Пише УНН із посиланням на NewsMaker.
За даними місцевої влади, причина полягає в тому, що споживання електрики в регіоні перевищує можливості енергосистеми.
Згідно із заявою міністерства енергетики невизнаної ПМР, відключення триватимуть по одній годині в різні проміжки часу з 18:00 до 22:00. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендери та кількох населених пунктів.
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Понад десять населених пунктів, підконтрольних Кишиневу і підключених до мережі "Тираспольтрансгазу", залишилися без газу.
Національне агентство Молдови затвердило нові тарифи на комунальні послуги. Вартість тепла зросте до 2510 леїв за гігакалорію, а електроенергія подорожчає на 65-75%.