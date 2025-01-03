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У Придністров'ї почнуться віялові відключення електроенергії

У Придністров'ї почнуться віялові відключення електроенергії

Київ • УНН

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3 січня у Придністров'ї введуть годинні відключення електроенергії через перевищення споживання. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендер та інших населених пунктів із 18:00 до 22:00.

У Придністров'ї 3 січня очікуються віялові відключення електроенергії через перевищення споживання над можливостями енергосистеми. Пише УНН із посиланням на NewsMaker.

За даними місцевої влади, причина полягає в тому, що споживання електрики в регіоні перевищує можливості енергосистеми.

Згідно із заявою міністерства енергетики невизнаної ПМР, відключення триватимуть по одній годині в різні проміжки часу з 18:00 до 22:00. Обмеження торкнуться Тирасполя, Рибниці, Бендери та кількох населених пунктів.

Нагадаємо 

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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