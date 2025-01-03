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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Молдове резко вырастут тарифы на тепло и электроэнергию

В Молдове резко вырастут тарифы на тепло и электроэнергию

Киев  •  УНН

 • 4903 просмотра

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Национальное агентство Молдовы утвердило новые тарифы на коммунальные услуги. Стоимость тепла вырастет до 2510 леев за гигакалорию, а электроэнергия подорожает на 65-75%.

В Молдове национальное агентство по регулированию энергетики утвердило новые тарифы на тепло и электроэнергию, которые поступили от поставщиков. Об этом пишет tv8.md, передает УНН

Детали

Как сообщается, в Кишиневе стоимость тепла от компании Termoelectrica вырастет с 1824 до 2510 леев за гигакалорию. В Бельцах для потребителей CET-Nord тариф повысили с 1819 до 2126 леев за гигакалорию. В Комрате стоимость отопления выросла с 2882 до 3222 леев за гигакалорию.

Указано, что Termoelectrica подавала запрос на увеличение тарифа до 2564 леев (на 40,6%), а CET-Nord - до 2612 леев (на 43,6%). Однако утвержденные суммы оказались несколько ниже предложенных.

Кроме этого, управление, как указано, установило новые тарифы на электроэнергию. Для потребителей компании Premier Energy тариф увеличили до 4,1 леев за кВт-ч, что на 75% больше предыдущего показателя. Для клиентов FEE-Nord цена вырастет до 4,68 леев за кВт-ч, что на 65% превышает действующий тариф.

Новые цены вступят в силу после публикации в официальном мониторе.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Приднестровье, вызванный прекращением поставок газа, повлиял на электроснабжение всей страны. Кишинев больше не получает дешевую электроэнергию из Приднестровья, поскольку МГРЭС теперь работает на угле для нужд региона. Энергетический дефицит в 600 МВт покрывают за счет местного производства и импорта из Румынии и Украины.

Напомним

"Тираспольтрансгаз" прекратил подачу газа в ряд населенных пунктов, подконтрольных Кишиневу. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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