В Молдове резко вырастут тарифы на тепло и электроэнергию
Киев • УНН
Национальное агентство Молдовы утвердило новые тарифы на коммунальные услуги. Стоимость тепла вырастет до 2510 леев за гигакалорию, а электроэнергия подорожает на 65-75%.
В Молдове национальное агентство по регулированию энергетики утвердило новые тарифы на тепло и электроэнергию, которые поступили от поставщиков. Об этом пишет tv8.md, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в Кишиневе стоимость тепла от компании Termoelectrica вырастет с 1824 до 2510 леев за гигакалорию. В Бельцах для потребителей CET-Nord тариф повысили с 1819 до 2126 леев за гигакалорию. В Комрате стоимость отопления выросла с 2882 до 3222 леев за гигакалорию.
Указано, что Termoelectrica подавала запрос на увеличение тарифа до 2564 леев (на 40,6%), а CET-Nord - до 2612 леев (на 43,6%). Однако утвержденные суммы оказались несколько ниже предложенных.
Кроме этого, управление, как указано, установило новые тарифы на электроэнергию. Для потребителей компании Premier Energy тариф увеличили до 4,1 леев за кВт-ч, что на 75% больше предыдущего показателя. Для клиентов FEE-Nord цена вырастет до 4,68 леев за кВт-ч, что на 65% превышает действующий тариф.
Новые цены вступят в силу после публикации в официальном мониторе.
Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Приднестровье, вызванный прекращением поставок газа, повлиял на электроснабжение всей страны. Кишинев больше не получает дешевую электроэнергию из Приднестровья, поскольку МГРЭС теперь работает на угле для нужд региона. Энергетический дефицит в 600 МВт покрывают за счет местного производства и импорта из Румынии и Украины.
Напомним
"Тираспольтрансгаз" прекратил подачу газа в ряд населенных пунктов, подконтрольных Кишиневу.