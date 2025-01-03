У Молдові різко зростуть тарифи на тепло та електроенергію

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 133201 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 130167 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 133657 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152216 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172284 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148664 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158585 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175818 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221854 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176724 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 170710 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 147781 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130126 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 112648 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 124677 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 133194 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130125 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240288 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 236963 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 365883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 42512 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 55984 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 54956 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91170 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 106823 перегляди
Актуальне
У Молдові різко зростуть тарифи на тепло та електроенергію

У Молдові різко зростуть тарифи на тепло та електроенергію

Київ • УНН

 • 23437 перегляди

Національне агентство Молдови затвердило нові тарифи на комунальні послуги. Вартість тепла зросте до 2510 леїв за гігакалорію, а електроенергія подорожчає на 65-75%.

У Молдові національне агентство з регулювання енергетики затвердило нові тарифи на тепло та електроенергію, які надійшли від постачальників. Про це пише tv8.md, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, у Кишиневі вартість тепла від компанії Termoelectrica зросте з 1824 до 2510 леїв за гігакалорію. У Бельцях для споживачів CET-Nord тариф підвищили з 1819 до 2126 леїв за гігакалорію. У Комраті вартість опалення зросла з 2882 до 3222 леїв за гігакалорію.

Вказано, що Termoelectrica подавала запит на збільшення тарифу до 2564 леїв (на 40,6%), а CET-Nord – до 2612 леїв (на 43,6%). Однак затверджені суми виявилися дещо нижчими за запропоновані.

Окрім цього, управління, як вказано, встановило нові тарифи на електроенергію. Для споживачів компанії Premier Energy тариф збільшили до 4,1 леїв за кВт·год, що на 75% більше за попередній показник. Для клієнтів FEE-Nord ціна виросте до 4,68 леїв за кВт·год, що на 65% перевищує чинний тариф.

Нові ціни набудуть чинності після публікації в офіційному моніторі.

Раніше повідомлялося, що енергетична криза у Придністров'ї, спричинена припиненням постачання газу, вплинула на електропостачання всієї країни. Кишинів більше не отримує дешеву електроенергію з Придністров'я, оскільки МГРЕС тепер працює на вугіллі для потреб регіону. Енергетичний дефіцит у 600 МВт покривають за рахунок місцевого виробництва та імпорту з Румунії та України.

Нагадаємо

"Тираспольтрансгаз" припинив подачу газу в низку населених пунктів, підконтрольних Кишиневу. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
prydnistroviaПридністров'я
rumuniiaРумунія
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова

Звернутися з питань розміщення реклами