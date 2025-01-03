У Молдові різко зростуть тарифи на тепло та електроенергію

У Молдові національне агентство з регулювання енергетики затвердило нові тарифи на тепло та електроенергію, які надійшли від постачальників. Про це пише tv8.md, передає УНН.

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Як повідомляється, у Кишиневі вартість тепла від компанії Termoelectrica зросте з 1824 до 2510 леїв за гігакалорію. У Бельцях для споживачів CET-Nord тариф підвищили з 1819 до 2126 леїв за гігакалорію. У Комраті вартість опалення зросла з 2882 до 3222 леїв за гігакалорію.

Вказано, що Termoelectrica подавала запит на збільшення тарифу до 2564 леїв (на 40,6%), а CET-Nord – до 2612 леїв (на 43,6%). Однак затверджені суми виявилися дещо нижчими за запропоновані.

Окрім цього, управління, як вказано, встановило нові тарифи на електроенергію. Для споживачів компанії Premier Energy тариф збільшили до 4,1 леїв за кВт·год, що на 75% більше за попередній показник. Для клієнтів FEE-Nord ціна виросте до 4,68 леїв за кВт·год, що на 65% перевищує чинний тариф.

Нові ціни набудуть чинності після публікації в офіційному моніторі.

Раніше повідомлялося, що енергетична криза у Придністров'ї, спричинена припиненням постачання газу, вплинула на електропостачання всієї країни. Кишинів більше не отримує дешеву електроенергію з Придністров'я, оскільки МГРЕС тепер працює на вугіллі для потреб регіону. Енергетичний дефіцит у 600 МВт покривають за рахунок місцевого виробництва та імпорту з Румунії та України.

Нагадаємо

"Тираспольтрансгаз" припинив подачу газу в низку населених пунктів, підконтрольних Кишиневу.