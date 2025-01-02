Понад 10 населених пунктів Молдови залишилися без газу: що відомо

Понад десять населених пунктів, підконтрольних Кишиневу і підключених до мережі «Тираспольтрансгазу», залишилися без газу. Про це стало відомо 2 січня після засідання кризового штабу уряду, пише УНН з посиланням на NewsMaker.

«1 січня придністровські підприємства припинили подачу природного газу, центрального опалення та гарячої води в низці населених пунктів. Це торкнулося котелень, приватних будинків і багатоквартирних будівель з автономним опаленням. Також було відключено побутових споживачів у населених пунктах, що перебувають під контролем конституційної влади: Варниця, Кочієри, Коржова, Кошниця, Дороцька, Нова Моловата, Пирита, Погреб'я, Василівка, Копанка, Хаджимус і Фирладени», - повідомили в уряді.

Раніше «Тираспольтрансгаз» відключив від газопостачання кілька державних установ, підконтрольних конституційній владі Молдови. Серед них - школи, лікарні та заклади культури.

Також без опалення залишилися в'язниці № 8 і № 12, а також підрозділи поліції і прокуратури в місті Бендери.

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Після зупинки транзиту російського газу через Україну Придністров'я залишилося без газових поставок, а на Правому березі значно змінилася структура енергопостачання.