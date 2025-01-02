Более 10 населенных пунктов Молдовы остались без газа: что известно
Киев • УНН
"Тираспольтрансгаз" прекратил подачу газа в ряд населенных пунктов, подконтрольных Кишиневу. Без газоснабжения остались жилые дома, котельные, школы, больницы и государственные учреждения.
Более десяти населённых пунктов, подконтрольных Кишинёву и подключённых к сети "Тираспольтрансгаза", остались без газа. Об этом стало известно 2 января после заседания кризисного штаба правительства, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
"1 января приднестровские предприятия прекратили подачу природного газа, центрального отопления и горячей воды в ряде населённых пунктов. Это коснулось котельных, частных домов и многоквартирных зданий с автономным отоплением. Также были отключены бытовые потребители в населённых пунктах, находящихся под контролем конституционных властей: Варница, Кочиеры, Коржова, Кошница, Дороцкая, Новая Моловата, Пырыта, Погребя, Васильевка, Копанка, Хаджимус и Фырладены", — сообщили в правительстве.
Ранее "Тираспольтрансгаз" отключил от газоснабжения несколько государственных учреждений, подконтрольных конституционным властям Молдовы. Среди них — школы, больницы и учреждения культуры.
Также без отопления остались тюрьмы № 8 и № 12, а также подразделения полиции и прокуратуры в городе Бендеры.
Напомним
После остановки транзита российского газа через Украину Приднестровье осталось без газовых поставок, а на Правом берегу значительно изменилась структура энергоснабжения.