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Глава МИД Германии посетила печально известную тюрьму Асада в Сирии: какие ужасы там происходили

Глава МИД Германии посетила печально известную тюрьму Асада в Сирии: какие ужасы там происходили

Киев  •  УНН

 • 1614 просмотра

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Анналена Бербок посетила тюрьму Сейдна в Сирии, где происходили массовые пытки и казни заключенных. В сопровождении «Белых касок» министр осмотрела место, где тысячи людей подверглись бесчеловечным издевательствам.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла в Сирию, посетила тюрьму бывшего диктатора Башара Асада. В народе эту тюрьму называли просто «бойней».

Об этом УНН сообщает со ссылкой на BILD.

Анналена Бербок съездила в печально известную тюрьму Сейдна во время своего неожиданного визита в столицу Сирии. В народе эту тюрьму называли просто «бойней». С 2011 года правозащитники систематически фиксировали казни, пытки и исчезновения тысяч заключенных. Сейдна была самой важной из военных тюрем Асада

- говорится в сообщении.

Бербок и другим людям в этих стенах пришлось надеть маски, которые должны были бы несколько уберечь их от вони: заключенных содержали в антисанитарных условиях и в переполненных камерах. Доктор Ясер Дарказанли, который осматривал тела погибших после освобождения тюрьмы, рассказал BILD:

Одним из методов (казни - ред.) было сдавливание людей до смерти. Они раскалывали головы бензопилами и сдирали кожу с тел кусками с помощью электрических щипцов. Жестокость не знала границ

Бербок сопровождали представители «Белых касок» - организации гражданской обороны, поддерживаемой Германией с 2016 года. Добровольцы помогали пострадавшим после авиаударов, жертвам войны и землетрясений.

«Когда я вижу сегодня, через что прошли люди в этом аду, в этой адской тюрьме, становится понятным, насколько важна была ваша работа», - сказала Бербок „Белым шлемам“ после посещения тюрьмы.

Ожидается, что во время своего визита министр проведет переговоры с новыми правителями Сирии. Одна из тем - добровольное возвращение беженцев из Германии.

Дополнение

Le Figaro и SANA сообщали, что секретные службы, которых опасались как инструмента угнетения во времена свергнутого правителя Башара аль-Асада, будут полностью расформированы.

Следственная группа ООН впервые с 2016 года посетила Дамаск для расследования военных преступлений режима Асада. Новые власти Сирии согласились на сотрудничество и помощь в сборе доказательств.

Бывшего руководителя Центральной тюрьмы Дамаска обвиняют в США в пытках над заключенными в 2005-2008 годах. 72-летний Самир Усман Альшейх прибыл в США в 2020 году и был арестован в Лос-Анджелесе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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