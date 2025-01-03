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Глава МЗС Німеччини відвідала сумнозвісну в'язницю Асада в Сирії: які жахи там відбувалися

Київ • УНН

 • 23591 перегляди

Анналена Бербок відвідала в'язницю Сейдна в Сирії, де відбувалися масові тортури та страти ув'язнених. У супроводі "Білих шоломів" міністерка оглянула місце, де тисячі людей зазнали нелюдських знущань.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула до Сирії, відвідала в'язницю колишнього диктатора Башара Асада. У народі цю в'язницю називали просто "бійнею".

Про це УНН повідомляє з посиланням на BILD.

Анналена Бербок з'їздила в сумнозвісну в'язницю Сейдна під час свого несподіваного візиту до столиці Сирії. У народі цю в'язницю називали просто "бійнею". З 2011 року правозахисники систематично фіксували страти, тортури і зникнення тисяч ув'язнених. Сейдна була найважливішою з військових в'язниць Асада

- йдеться в повідомленні.

Бербок та іншим людям у цих стінах довелося вдягнути маски, які мали б дещо вберегти їх від смороду: ув'язнених утримували в антисанітарних умовах та в переповнених камерах. Доктор Ясер Дарказанлі, який оглядав тіла загиблих після звільнення в'язниці, розповів BILD:

Одним із методів (страти - ред.) було здавлювання людей до смерті. Вони розколювали голови бензопилами і здирали шкіру з тіл шматками за допомогою електричних щипців. Жорстокість не знала меж

Бербок супроводжували представники "Білих шоломів" - організації цивільної оборони, підтримуваної Німеччиною з 2016 року. Добровольці допомагали постраждалим після авіаударів, жертвам війни і землетрусів.

"Коли я бачу сьогодні, через що пройшли люди в цьому пеклі, у цій пекельній в'язниці, стає зрозумілим, наскільки важлива була ваша робота", - сказала Бербок "Білим шоломам" після відвідування в'язниці.

Очікується, що під час свого візиту міністр проведе переговори з новими правителями Сирії. Одна з тем - добровільне повернення біженців із Німеччини.

Доповнення

Le Figaro і SANA повідомляли, що секретні служби, яких побоювалися як інструменту гноблення за часів поваленого правителя Башара аль-Асада, будуть повністю розформовані.

Слідча група ООН вперше з 2016 року відвідала Дамаск для розслідування військових злочинів режиму Асада. Нова влада Сирії погодилася на співпрацю і допомогу в зборі доказів.

Колишнього керівника Центральної в'язниці Дамаска звинувачують у США в тортурах над ув'язненими у 2005-2008 роках. 72-річний Самір Усман Альшейх прибув до США 2020 року і був заарештований у Лос-Анджелесі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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