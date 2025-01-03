Глава МЗС Німеччини відвідала сумнозвісну в'язницю Асада в Сирії: які жахи там відбувалися
Київ • УНН
Анналена Бербок відвідала в'язницю Сейдна в Сирії, де відбувалися масові тортури та страти ув'язнених. У супроводі "Білих шоломів" міністерка оглянула місце, де тисячі людей зазнали нелюдських знущань.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула до Сирії, відвідала в'язницю колишнього диктатора Башара Асада. У народі цю в'язницю називали просто "бійнею".
Про це УНН повідомляє з посиланням на BILD.
Анналена Бербок з'їздила в сумнозвісну в'язницю Сейдна під час свого несподіваного візиту до столиці Сирії. У народі цю в'язницю називали просто "бійнею". З 2011 року правозахисники систематично фіксували страти, тортури і зникнення тисяч ув'язнених. Сейдна була найважливішою з військових в'язниць Асада
Бербок та іншим людям у цих стінах довелося вдягнути маски, які мали б дещо вберегти їх від смороду: ув'язнених утримували в антисанітарних умовах та в переповнених камерах. Доктор Ясер Дарказанлі, який оглядав тіла загиблих після звільнення в'язниці, розповів BILD:
Одним із методів (страти - ред.) було здавлювання людей до смерті. Вони розколювали голови бензопилами і здирали шкіру з тіл шматками за допомогою електричних щипців. Жорстокість не знала меж
Бербок супроводжували представники "Білих шоломів" - організації цивільної оборони, підтримуваної Німеччиною з 2016 року. Добровольці допомагали постраждалим після авіаударів, жертвам війни і землетрусів.
"Коли я бачу сьогодні, через що пройшли люди в цьому пеклі, у цій пекельній в'язниці, стає зрозумілим, наскільки важлива була ваша робота", - сказала Бербок "Білим шоломам" після відвідування в'язниці.
Очікується, що під час свого візиту міністр проведе переговори з новими правителями Сирії. Одна з тем - добровільне повернення біженців із Німеччини.
Доповнення
Le Figaro і SANA повідомляли, що секретні служби, яких побоювалися як інструменту гноблення за часів поваленого правителя Башара аль-Асада, будуть повністю розформовані.
Слідча група ООН вперше з 2016 року відвідала Дамаск для розслідування військових злочинів режиму Асада. Нова влада Сирії погодилася на співпрацю і допомогу в зборі доказів.
Колишнього керівника Центральної в'язниці Дамаска звинувачують у США в тортурах над ув'язненими у 2005-2008 роках. 72-річний Самір Усман Альшейх прибув до США 2020 року і був заарештований у Лос-Анджелесі.