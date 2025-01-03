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50 тысяч украинцев начинают получать выплаты по программе «еКнига»

50 тысяч украинцев начинают получать выплаты по программе «еКнига»

Киев  •  УНН

 • 7432 просмотра

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С 1 января 2025 года 18-летние украинцы получат по 908 грн на покупку книг на украинском языке через «Дію». Уже подано более 50 тысяч заявок на участие в программе «еКнига».

50 тысяч украинцев скоро получат выплаты на книги на украинском по программе «еКнига»,пишет УНН со ссылкой на Дія.

Детали 

С 1 января 2025 в рамках программы «еКнига» 18-летним украинцам начали поступать 908 грн на Дія.Картку. Потратить эти средства можно на бумажные, электронные и аудиокниги на украинском языке в магазинах и издательствах, которые приняли участие в программе.

Как податься на еКнигу в Дії?

Войдите в приложение Выберите еКнигу Откройте специальный счет Ожидайте средства и покупайте украинское себе и близким  Потратить средства нужно в течение трех месяцев со дня начисления. Если не успеть потратить всю сумму - средства автоматически вернутся на счета Украинского института книги.

Сейчас через приложение «Дія» подали уже более 50 тысяч заявок.

Напомним 

75 тысяч раз украинцы приобрели книги по программе «Зимняя еПоддержка». Михаил Федоров обнародовал список из 10 самых популярных книг, которые выбирают граждане. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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