50 тисяч українців починають отримувати виплати за програмою "єКнига"
Київ • УНН
З 1 січня 2025 року 18-річні українці отримають по 908 грн на купівлю книг українською мовою через "Дію". Вже подано понад 50 тисяч заявок на участь у програмі "єКнига".
50 тисяч українців скоро отримають виплати на книжки українською за програмою "єКнига",пише УНН з посиланням на Дія.
Деталі
З 1 січня 2025 в межах програми "єКнига" 18-річним українцям почали надходити 908 грн на Дія.Картку. Витратити ці кошти можна на паперові, електронні та аудіокниги українською мовою у книгарнях та видавництвах, які взяли участь у програмі.
Як податися на єКнигу в Дії?
Увійдіть в застосунок Виберіть єКнигу Відкрийте спеціальний рахунок Очікуйте на кошти та купуйте українське собі та близьким Витратити кошти потрібно протягом трьох місяців з дня нарахування. Якщо не встигнути витратити всю суму — кошти автоматично повернуться на рахунки Українського інституту книги.
Наразі, через застосунок "Дія" подали вже понад 50 тисяч заявок.
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