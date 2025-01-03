В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили вражеский "Shahed"
Киев • УНН
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили один вражеский БпЛА типа "Shahed", который двигался в направлении Староконстантинова. В Чернигове в результате тройного ракетного удара по жилой застройке погиб один человек.
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин, передает УНН.
"Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших или разрушений не поступало", - написал Тюрин.
Воздушные Силы ВСУ сообщали в 17:20, что в направлении Староконстантинова двигался вражеский ударный БпЛА с северо-востока.
Дополнение
Из-за тройного ракетного удара по жилой застройке на окраине Чернигова есть разрушения нескольких домов. Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые.