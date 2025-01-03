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На Хмельниччині сили ППО знищили ворожий "Shahed"

На Хмельниччині сили ППО знищили ворожий "Shahed"

Київ • УНН

 • 30107 перегляди

У Хмельницькій області сили ППО знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed", що рухався у напрямку Старокостянтинова. У Чернігові внаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові загинула одна людина.

В Хмельницькій області сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА)Сергій Тюрін, передає УНН.

"Сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило", - написав Тюрін.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли о 17:20, що у напрямку Старокостянтинова рухався ворожий ударний БпЛА з північного сходу.

Доповнення

Через потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова є руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
chernihivЧернігів
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький

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