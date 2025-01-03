5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

Январь обещает быть интересным для киноманов во всем мире. Закрученные сюжеты, невероятные жизненные истории и мастерская актерская игра - это лишь некоторые из тех атрибутов, которые ждут зрителей на большом экране. УНН предлагает подборку кинопремьер которые вы можете посмотреть.

Робби Уильямс: Лучший (Better Man) - этот фильм о стремительном взлете, резком падении и удивительном возрождении суперзвезды британской поп-музыки Робби Уильямса.

Жанр: музыкальный, биография

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Майкл Грейси

Актеры: Робби Уильямс, Джонно Дэйвис, Стив Пембертон, Рэйчел Банно

Прокат: з 09.01.2025

Вурдалак (Wolf Man) - эта история о мужчине и отце из Сан-Франциско, по имени Блейк, который наследует уютный дом в сельской местности Орегона после таинственного исчезновения отца. Поскольку его брак находится на грани краха, он убеждает жену вместе с дочерью посетить загородное поместье, чтобы отдохнуть от суеты города. Однако после приезда на семью нападает невидимое животное, заставляя их запереться в доме. С наступлением ночи главный герой начинает странно себя вести, превращаясь в нечто неузнаваемое Напуганная зловещими звуками семья не сразу замечает изменения в теле мужчины. Сущность, в которую он превращается, представляет все большую угрозу.

Жанр: хоррор

Страна: США

Режиссер: Ли Воннелл

Актеры: Кристофер Эббот, Джулия Гарнер

Прокат: з 16.01.2025

Боб Дилан: Полный незнакомец (A Complete Unknown) - эта история о 19-летнем музыканте из Миннесоты Бобе Дилане, который стремительно превращается из обычного фолк-исполнителя в звезду вершин хит-парадов. Его песни и загадочный образ стали мировой сенсацией, а новаторское выступление в стиле электронного рок-н-ролла на фестивале в Ньюпорте в 1965 году стало переломным моментом в музыке того времени.

Жанр: музыкальный, биография

Страна: США

Режиссер: Джеймс Мэнгхолд

Актеры: Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Эль Фаннинг, Моника Барбаро

Прокат: з 23.01.2025

Пятое сентября (September 5) - события фильма разворачиваются во время летних Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года. История сосредотачивается на американской спортивной команде, которая была вынуждена быстро перейти от спортивных репортажей к прямому освещению драматических событий с захватом израильских спортсменов в заложники. Эта лента рассказывает о решающем моменте, который навсегда изменил подход к освещению событий в СМИ и продолжает влиять на современный формат прямых трансляций.

Жанр: триллер

Страна: Германия, США

Режиссер: Тим Фельбаум

Актеры: Питер Сарсгаард, Джон Магаро, Бен Чаплин, Леони Бенеш

Прокат: з 23.01.2025

Кухня (La Cocina) - события ленты происходят в самом сердце шумной кухни заведения под названием The Grill на Таймс-Сквер, где сталкиваются мечты и отчаяние, когда каждый из сотрудников преследует недостижимую американскую мечту.

Жанр: драма

Страна: Мексика, США

Режиссер: Алонсо Руиспаласиос

Актеры: Руни Мара, Рауль Брионес

Прокат: з 25.01.2025