5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити найближчим часом: що подивитись

Січень обіцяє бути цікавим для кіноманів у всьому світі. Закручені сюжети, неймовірні життєві історії та майстерна акторська гра – це лише деякі з тих атрибутів, які чекають глядачів на великому екрані. УНН пропонує добірку кінопрем’єр які ви можете переглянути.

Роббі Вільямс: Найкращий (Better Man) – цей фільм про стрімкий зліт, різке падіння та дивовижне відродження суперзірки британської поп-музики Роббі Вільямса.

Жанр: музичний, біографія

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Майкл Грейсі

Актори: Роббі Вільямс, Джонно Дейвіс, Стів Пембертон, Рейчел Банно

Прокат: з 09.01.2025

Вовкулака (Wolf Man) – ця історія про чоловіка та батька з Сан-Франциско, на ім'я Блейк, який успадковує затишний будинок у сільській місцевості Орегону після таємничого зникнення батька. Оскільки його шлюб знаходиться на межі краху, він переконує дружину разом з донькою відвідати заміський маєток, аби відпочити від метушні міста. Однак після приїзду на родину нападає невидима тварина, змушуючи їх замкнутися у будинку. З настанням ночі головний герой починає дивно поводитись, перетворюючись на щось невпізнане Налякана зловісними звуками родина не одразу помічає зміни у тілі чоловіка. Сутність, на яку він перетворюється, становить дедалі більшу загрозу.

Жанр: горор

Країна: США

Режисер: Лі Воннелл

Актори: Крістофер Еббот, Джулія Гарнер

Прокат: з 16.01.2025

Боб Ділан: Цілковитий незнайомець (A Complete Unknown) – ця історія про 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділана, який стрімко перетворюється зі звичайного фолк-виконавця на зірку вершин хіт-парадів. Його пісні та загадковий образ стали світовою сенсацією, а новаторський виступ у стилі електронного рок-н-ролу на фестивалі в Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу.

Жанр: музичний, біографія

Країна: США

Режисер: Джеймс Менґолд

Актори: Тімоті Шаламе, Едвард Нортон, Ель Фаннінґ, Моніка Барбаро

Прокат: з 23.01.2025

П’яте вересня (September 5) - події фільму розгортаються під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. Історія зосереджується на американській спортивній команді, яка була змушена швидко перейти від спортивних репортажів до прямого висвітлення драматичних подій із захопленням ізраїльських спортсменів у заручники. Ця стрічка розповідає про вирішальний момент, який назавжди змінив підхід до висвітлення подій у ЗМІ та продовжує впливати на сучасний формат прямих трансляцій.

Жанр: трилер

Країна: Німеччина, США

Режисер: Тім Фельбаум

Актори: Пітер Сарсґаард, Джон Магаро, Бен Чаплін, Леоні Бенеш

Прокат: з 23.01.2025

Кухня (La Cocina) - події стрічки відбуваються у самому серці гамірної кухні закладу під назвою The Grill на Таймс-Сквер, де стикаються мрії та відчай, коли кожен зі співробітників переслідує недосяжну американську мрію.

Жанр: драма

Країна: Мексика, США

Режисер: Алонсо Руїспаласіос

Актори: Руні Мара, Рауль Бріонес

Прокат: з 25.01.2025