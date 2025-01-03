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"Обкладывал данью" предпринимателей: СБУ при содействии нового руководителя ГНС Кравченко задержала налоговика

"Обкладывал данью" предпринимателей: СБУ при содействии нового руководителя ГНС Кравченко задержала налоговика

Киев  •  УНН

 • 6255 просмотра

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В Киеве задержан главный госинспектор ГНС во время получения взятки от строительной компании. Чиновник требовал 20 тысяч долларов за "аннулирование" налоговых обязательств после проверки.

Служба безопасности при содействии Главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко ликвидировала преступную "схему", которая действовала в фискальном ведомстве, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По результатам комплексных мероприятий в Киеве на взятке в 20 тыс. долларов США задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления ГНС.

По материалам дела, такую сумму чиновник требовал от директора частной строительной компании из Чернигова за "позитивное" проведение налоговой проверки.

В случае получения денег чиновник обещал предпринимателю "аннулировать" коммерческие обязательства по уплате налогов, которые он должен был отчислить в государственный бюджет.

Сотрудники СБУ задокументировали получение налоговиком неправомерной выгоды и задержали его "на горячем" во время получения одного из траншей в 13 тыс. американских долларов.

"Только под влиянием закона": Кравченко предупредил о недопустимости внешнего вмешательства в налоговую1 янв. 2025, 14:19 • 29172 просмотра

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Добавим, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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