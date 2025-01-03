"Обкладав даниною" підприємців: СБУ за сприяння нового керівника ДПС Кравченка затримала податківця
Київ • УНН
У Києві затримано головного держінспектора ДПС під час отримання хабаря від будівельної компанії. Посадовець вимагав 20 тисяч доларів за "анулювання" податкових зобов'язань після перевірки.
Служба безпеки за сприяння Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка ліквідувала злочинну "схему", яка діяла у фіскальному відомстві, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у 20 тис. доларів США затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС.
За матеріалами справи, таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.
У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю "анулювати" комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.
Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його "на гарячому" під час отримання одного з траншів у 13 тис. американських доларів.
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацію майна.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Додамо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.