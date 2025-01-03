"Обкладав даниною" підприємців: СБУ за сприяння нового керівника ДПС Кравченка затримала податківця

Служба безпеки за сприяння Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка ліквідувала злочинну "схему", яка діяла у фіскальному відомстві, передає УНН із посиланням на СБУ.

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За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у 20 тис. доларів США затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС.

За матеріалами справи, таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.

У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю "анулювати" комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його "на гарячому" під час отримання одного з траншів у 13 тис. американських доларів.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Додамо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.