Цены на золото растут: достигнут трехнедельный пик на фоне слабого доллара

В пятницу цены на золото выросли до самого высокого уровня за последние три недели, что было вызвано ослаблением доллара и активным спросом на безопасные активы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По состоянию на 12:50 по Гринвичу спотовая цена золота оставалась почти неизменной на уровне 2657,18 доллара за унцию, ранее достигнув максимума с 13 декабря - 2665,10 доллара. За неделю золото подорожало примерно на 1,4%. Фьючерсы на американское золото стабилизировались на уровне 2671,20 доллара.

Индекс доллара снизился на 0,4% после достижения двухлетнего максимума на предыдущей сессии, что сделало золото, номинированное в долларах, более доступным для инвесторов из других стран.

«Золотые акции задают тон в начале этого года, пользуясь поддержкой со стороны сторонников безопасных активов, в то время как более рискованные акции пытаются удержать зарождающуюся прибыль», - сказал главный рыночный аналитик Exinity Group Хан Тан.

Банковские металлы, которые традиционно используются для защиты от экономической и геополитической нестабильности, демонстрируют рост в условиях низких процентных ставок. После трех последовательных снижений ставок в 2024 году Федеральная резервная система США пока прогнозирует только два снижения в 2025 году из-за устойчивой инфляции.

Спотовая цена на серебро выросла на 0,7%, достигнув $29,77 за унцию. Эксперты UBS прогнозируют, что в 2025 году этот металл может торговаться в диапазоне $36-38 за унцию благодаря более низкой реальной доходности в США и росту мирового промышленного производства.

Цены на платину поднялись на 1,1%, до $932,95, а палладий подорожал на 1,4%, до $923,95. Оба металла демонстрируют положительную динамику и находятся на пути к недельному росту.

«Более низкая реальная урожайность в США и более сильное мировое промышленное производство должны способствовать этому металлу в 2025 году», - говорится в аналитической записке UBS, добавив, что они видят серебро в диапазоне 36-38 долларов за унцию в 2025 году.

Платина прибавила 1,1% до 932,95$, а палладий - 1,4% до 923,95$. Оба металла были на пути к недельному росту.

Напомним

В США в 2024 году количество дефолтов по кредитным картам выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом.