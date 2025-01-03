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Ціни на золото зростають: досягнуто тритижневого піку на тлі слабкого долара

Київ • УНН

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Спотова ціна золота зросла до $2657,18 за унцію, досягнувши максимуму з 13 грудня. Зростання цін на дорогоцінні метали відбувається через ослаблення долара та попит на безпечні активи.

У п’ятницю ціни на золото зросли до найвищого рівня за останні три тижні, що було спричинено ослабленням долара та активним попитом на безпечні активи, передає УНН з посиланням на Reuters.

Станом на 12:50 за Гринвічем спотова ціна золота залишалася майже незмінною на рівні 2657,18 долара за унцію, раніше досягнувши максимуму з 13 грудня — 2665,10 долара. За тиждень золото подорожчало приблизно на 1,4%. Ф’ючерси на американське золото стабілізувалися на рівні 2671,20 долара.

Індекс долара  знизився на 0,4% після досягнення дворічного максимуму на попередній сесії, що зробило золото, номіноване в доларах, більш доступним для інвесторів з інших країн.

"Золоті акції задають тон на початку цього року, користуючись підтримкою з боку прихильників безпечних активів, в той час як більш ризиковані акції намагаються утримати прибуток, що зароджується", - сказав головний ринковий аналітик Exinity Group Хан Тан. 

Банківські метали, які традиційно використовуються для захисту від економічної та геополітичної нестабільності, демонструють зростання в умовах низьких відсоткових ставок. Після трьох послідовних знижень ставок у 2024 році Федеральна резервна система США наразі прогнозує лише два зниження у 2025 році через стійку інфляцію.

Спотова ціна на срібло зросла на 0,7%, досягнувши $29,77 за унцію. Експерти UBS прогнозують, що в 2025 році цей метал може торгуватися в діапазоні $36-38 за унцію завдяки нижчій реальній дохідності в США та зростанню світового промислового виробництва.

Ціни на платину піднялися на 1,1%, до $932,95, а паладій подорожчав на 1,4%, до $923,95. Обидва метали демонструють позитивну динаміку та перебувають на шляху до тижневого зростання.

"Нижча реальна врожайність в США і сильніше світове промислове виробництво повинні сприяти цьому металу в 2025 році", - йдеться в аналітичній записці UBS, додавши, що вони бачать срібло в діапазоні 36-38 доларів за унцію в 2025 році.

Платина додала 1,1% до 932,95$, а паладій - 1,4% до 923,95$. Обидва метали були на шляху до тижневого зростання.

Нагадаємо 

У США у 2024 році кількість дефолтів за кредитними картками зросла на 50% у порівнянні з попереднім роком.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
reutersReuters
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