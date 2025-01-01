У США рекордно зросла кількість дефолтів за кредитними картками

ukenru
18:58 • 404 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 133508 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 130401 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 133827 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152329 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172357 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148708 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158598 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175820 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221855 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 170823 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 147910 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130350 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 112784 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 124826 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 133512 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130350 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240405 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 237072 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 365989 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 42700 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 56073 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 55031 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91265 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 106855 перегляди
Актуальне
У США рекордно зросла кількість дефолтів за кредитними картками

У США рекордно зросла кількість дефолтів за кредитними картками

Київ • УНН

 • 31786 перегляди

За 9 місяців 2024 року в США списали $46 млрд прострочених кредитів за картками, що на 50% більше ніж торік. Загальний борг домогосподарств досяг нового максимуму в $17,94 трлн.

У США у 2024 році кількість дефолтів за кредитними картками зросла на 50% у порівнянні з попереднім роком, пише УНН з посиланням на Fox Busines.

Деталі

За перші дев'ять місяців 2024 року кредитори в США списали понад 46 мільярдів доларів серйозних прострочених кредитів за кредитними картками, повідомляє Financial Times з посиланням на дані, проаналізовані BankRegData. Це на 50% більше, ніж за перші три квартали 2023 року, і найвищий показник з 2010 року.

"Домогосподарства з високими доходами в порядку, але нижня третина американських споживачів виснажена, - сказав FT Марк Занді, голова Moody's Analytics. "Рівень їхніх заощаджень зараз дорівнює нулю".

Минулого місяця Федеральна резервна система Нью-Йорка повідомила, що у вересні борг американців за кредитними картками сягнув рекордного рівня, піднявшись до $1,17 трлн у третьому кварталі. Це стало найвищим показником за всю історію даних ФРС, починаючи з 2003 року.

Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі - Reuters01.01.25, 16:51 • 27019 переглядiв

Відповідно до звіту, загальний борг домогосподарств також піднявся до нового максимуму в $17,94 трлн, разом із залишками за іпотечними кредитами ($12,59 трлн), автокредитами ($1,64 трлн) та студентськими позиками ($1,61 трлн).

Дослідники зазначають, що вони спостерігають стрімке зростання кількості прострочених платежів, особливо за кредитними картками та автокредитами. І це є причиною для занепокоєння.

Утім, вони також зазначають, що зростання платежів, які споживачі здійснюють за кредитними картками та автокредитами, частково пояснюється інфляцією, а також вищими відсотковими ставками.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаНовини Світу
bitkoinБіткойн
reutersReuters
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами