У США рекордно зросла кількість дефолтів за кредитними картками

У США у 2024 році кількість дефолтів за кредитними картками зросла на 50% у порівнянні з попереднім роком, пише УНН з посиланням на Fox Busines.

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За перші дев'ять місяців 2024 року кредитори в США списали понад 46 мільярдів доларів серйозних прострочених кредитів за кредитними картками, повідомляє Financial Times з посиланням на дані, проаналізовані BankRegData. Це на 50% більше, ніж за перші три квартали 2023 року, і найвищий показник з 2010 року.

"Домогосподарства з високими доходами в порядку, але нижня третина американських споживачів виснажена, - сказав FT Марк Занді, голова Moody's Analytics. "Рівень їхніх заощаджень зараз дорівнює нулю".

Минулого місяця Федеральна резервна система Нью-Йорка повідомила, що у вересні борг американців за кредитними картками сягнув рекордного рівня, піднявшись до $1,17 трлн у третьому кварталі. Це стало найвищим показником за всю історію даних ФРС, починаючи з 2003 року.

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Відповідно до звіту, загальний борг домогосподарств також піднявся до нового максимуму в $17,94 трлн, разом із залишками за іпотечними кредитами ($12,59 трлн), автокредитами ($1,64 трлн) та студентськими позиками ($1,61 трлн).

Дослідники зазначають, що вони спостерігають стрімке зростання кількості прострочених платежів, особливо за кредитними картками та автокредитами. І це є причиною для занепокоєння.

Утім, вони також зазначають, що зростання платежів, які споживачі здійснюють за кредитними картками та автокредитами, частково пояснюється інфляцією, а також вищими відсотковими ставками.