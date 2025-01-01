Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі - Reuters

ukenru
18:58 • 3666 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 134291 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 130743 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 134178 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152523 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172466 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148795 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158611 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175827 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221862 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 171031 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 148143 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130790 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 113038 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 125090 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 134309 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 130790 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240634 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 237290 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 366200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 43018 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 56268 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 55227 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91449 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 106932 перегляди
Актуальне
Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі - Reuters

Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі - Reuters

Київ • УНН

 • 27019 перегляди

У 2024 році біткоїн зріс на понад 120%, досягнувши історичної позначки в $100 000. Зростанню сприяли схвалення ETF у США та повернення Трампа до влади, що зменшило регуляторні бар'єри.

У 2024 році вартість біткоїна більш ніж подвоїлася, чому сприяло схвалення регулятором ринків США біржових фондів, прив’язаних до його спотової ціни, а також оптимізм інвесторів після повернення Дональда Трампа до Білого дому, що зменшило регуляторні бар’єри, пише УНН з посиланням на Reuters.

На початку місяця біткоїн досяг історичної позначки в $100 000, створивши активізацію серед прихильників криптовалют як класу активів. 

За даними CoinGecko, цього року біткоїн зріс на понад 120%, а ефір, друга за величиною криптовалюта, підскочив майже на 50%. Це сприяло збільшенню ринкової капіталізації криптовалютного сектора до приблизно 3,5 трильйонів доларів США.

Аналітики прогнозують подальше зростання цього ринку до 2025 року.

"Ми, як і раніше, переконані, що $100 000 - це не остання віха. Ми очікуємо, що біткойн досягне максимуму циклу в $200 000 наприкінці 2025 року", - написали аналітики брокерської компанії Bernstein у своїй записці для клієнтів на початку цього місяця. MicroStrategy (MSTR.O), фірма-розробник програмного забезпечення, яка стала найбільшим у світі корпоративним власником біткоїна, у 2024 році збільшила свої акції майже в п'ять разів.

Акції, які нещодавно увійшли до базового індексу Nasdaq-100, зараз сприймаються як індикатор настроїв щодо біткоїна, а їхня динаміка тісно пов’язана з популярністю цього цифрового активу. Деякі менші компанії йдуть за цим трендом, інвестуючи частину своїх резервів у біткоїн.

"Ми очікуємо, що біткоїн стане ключовим активом нової епохи як "засіб збереження вартості", поступово витіснивши золото впродовж наступного десятиліття та зайнявши постійне місце в портфелях інституційних інвесторів", — зазначають експерти.

Оптимізм навколо біткоїна значно посилився в січні, коли Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші ETF, прив’язані до спотової ціни біткоїна. Ця подія стала переломним моментом для всієї криптовалютної індустрії, забезпечивши їй інституційну легітимність і привернувши увагу ширшої аудиторії. Визнані гравці фінансового ринку, такі як BlackRock і Fidelity, також запустили свої продукти, орієнтовані на біткоїн.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому, який пообіцяв зробити США "крипто-столицею світу", додатково зміцнило позиції криптовалютного сектора. Під час виборчої кампанії прихильники криптовалют пожертвували мільйони доларів, підтримуючи кандидатів, які виступають за розвиток цієї галузі.

Загалом більшість криптовалют отримали вигоду від індустріального підйому. Серед найбільших переможців 2024 року опинилися MicroStrategy, криптобіржа Coinbase та біткоїн-майнер Hut 8.

Водночас деякі криптовалютні майнери зіткнулися з труднощами через зростання витрат на енергію та обладнання, що призвело до скорочення маржі. Акції таких компаній, як Riot Platforms, Marathon Digital і Bit Digital, втратили від 26% до 32% за рік, пропустивши зростання, яке спостерігалося в секторі.

Нагадаємо 

Рекордне зростання курсу біткоїна наприкінці 2024 року послабилося. У грудні біткойн впав на 3,2% після досягнення максимуму в $108 315, що стало першим зниженням з серпня. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаТехнології
bitkoinБіткойн
blackrockBlackRock
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами