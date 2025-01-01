Вартість біткоїна за рік зросла вдвічі - Reuters

У 2024 році вартість біткоїна більш ніж подвоїлася, чому сприяло схвалення регулятором ринків США біржових фондів, прив’язаних до його спотової ціни, а також оптимізм інвесторів після повернення Дональда Трампа до Білого дому, що зменшило регуляторні бар’єри, пише УНН з посиланням на Reuters.

На початку місяця біткоїн досяг історичної позначки в $100 000, створивши активізацію серед прихильників криптовалют як класу активів.

За даними CoinGecko, цього року біткоїн зріс на понад 120%, а ефір, друга за величиною криптовалюта, підскочив майже на 50%. Це сприяло збільшенню ринкової капіталізації криптовалютного сектора до приблизно 3,5 трильйонів доларів США.

Аналітики прогнозують подальше зростання цього ринку до 2025 року.

"Ми, як і раніше, переконані, що $100 000 - це не остання віха. Ми очікуємо, що біткойн досягне максимуму циклу в $200 000 наприкінці 2025 року", - написали аналітики брокерської компанії Bernstein у своїй записці для клієнтів на початку цього місяця. MicroStrategy (MSTR.O), фірма-розробник програмного забезпечення, яка стала найбільшим у світі корпоративним власником біткоїна, у 2024 році збільшила свої акції майже в п'ять разів.

Акції, які нещодавно увійшли до базового індексу Nasdaq-100, зараз сприймаються як індикатор настроїв щодо біткоїна, а їхня динаміка тісно пов’язана з популярністю цього цифрового активу. Деякі менші компанії йдуть за цим трендом, інвестуючи частину своїх резервів у біткоїн.

"Ми очікуємо, що біткоїн стане ключовим активом нової епохи як "засіб збереження вартості", поступово витіснивши золото впродовж наступного десятиліття та зайнявши постійне місце в портфелях інституційних інвесторів", — зазначають експерти.

Оптимізм навколо біткоїна значно посилився в січні, коли Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші ETF, прив’язані до спотової ціни біткоїна. Ця подія стала переломним моментом для всієї криптовалютної індустрії, забезпечивши їй інституційну легітимність і привернувши увагу ширшої аудиторії. Визнані гравці фінансового ринку, такі як BlackRock і Fidelity, також запустили свої продукти, орієнтовані на біткоїн.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому, який пообіцяв зробити США "крипто-столицею світу", додатково зміцнило позиції криптовалютного сектора. Під час виборчої кампанії прихильники криптовалют пожертвували мільйони доларів, підтримуючи кандидатів, які виступають за розвиток цієї галузі.

Загалом більшість криптовалют отримали вигоду від індустріального підйому. Серед найбільших переможців 2024 року опинилися MicroStrategy, криптобіржа Coinbase та біткоїн-майнер Hut 8.

Водночас деякі криптовалютні майнери зіткнулися з труднощами через зростання витрат на енергію та обладнання, що призвело до скорочення маржі. Акції таких компаній, як Riot Platforms, Marathon Digital і Bit Digital, втратили від 26% до 32% за рік, пропустивши зростання, яке спостерігалося в секторі.

Нагадаємо

Рекордне зростання курсу біткоїна наприкінці 2024 року послабилося. У грудні біткойн впав на 3,2% після досягнення максимуму в $108 315, що стало першим зниженням з серпня.