Стоимость биткоина за год выросла вдвое - Reuters

В 2024 году стоимость биткоина более чем удвоилась, чему способствовало одобрение регулятором рынков США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене, а также оптимизм инвесторов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что уменьшило регуляторные барьеры, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В начале месяца биткоин достиг исторической отметки в $100 000, создав активизацию среди сторонников криптовалют как класса активов.

По данным CoinGecko, в этом году биткоин вырос более чем на 120%, а эфир, вторая по величине криптовалюта, подскочил почти на 50%. Это способствовало увеличению рыночной капитализации криптовалютного сектора до примерно 3,5 триллионов долларов США.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост этого рынка до 2025 года.

«Мы по-прежнему убеждены, что $100 000 - это не последняя веха. Мы ожидаем, что биткойн достигнет максимума цикла в $200 000 в конце 2025 года», - написали аналитики брокерской компании Bernstein в своей записке для клиентов в начале этого месяца. MicroStrategy (MSTR.O), фирма-разработчик программного обеспечения, которая стала крупнейшим в мире корпоративным владельцем биткоина, в 2024 году увеличила свои акции почти в пять раз.

Акции, которые недавно вошли в базовый индекс Nasdaq-100, сейчас воспринимаются как индикатор настроений в отношении биткоина, а их динамика тесно связана с популярностью этого цифрового актива. Некоторые меньшие компании следуют за этим трендом, инвестируя часть своих резервов в биткоин.

«Мы ожидаем, что биткоин станет ключевым активом новой эпохи как «средство сохранения стоимости», постепенно вытеснив золото в течение следующего десятилетия и заняв постоянное место в портфелях институциональных инвесторов», - отмечают эксперты.

Оптимизм вокруг биткоина значительно усилился в январе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые ETF, привязанные к спотовой цене биткоина. Это событие стало переломным моментом для всей криптовалютной индустрии, обеспечив ей институциональную легитимность и привлекая внимание более широкой аудитории. Признанные игроки финансового рынка, такие как BlackRock и Fidelity, также запустили свои продукты, ориентированные на биткоин.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, который пообещал сделать США «крипто-столицей мира», дополнительно укрепило позиции криптовалютного сектора. Во время избирательной кампании сторонники криптовалют пожертвовали миллионы долларов, поддерживая кандидатов, выступающих за развитие этой отрасли.

В целом большинство криптовалют получили выгоду от индустриального подъема. Среди крупнейших победителей 2024 года оказались MicroStrategy, криптобиржа Coinbase и биткоин-майнер Hut 8.

В то же время некоторые криптовалютные майнеры столкнулись с трудностями из-за роста расходов на энергию и оборудование, что привело к сокращению маржи. Акции таких компаний, как Riot Platforms, Marathon Digital и Bit Digital, потеряли от 26% до 32% за год, пропустив рост, который наблюдался в секторе.

Напомним

Рекордный рост курса биткоина в конце 2024 года ослабился. В декабре биткойн упал на 3,2% после достижения максимума в $108 315, что стало первым снижением с августа.