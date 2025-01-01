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Біткоїн втратив 3,2% після рекордного зростання до понад $108 тисяч

Київ • УНН

 • 24414 перегляди

Рекордні темпи зростання біткоїна сповільнилися наприкінці 2024 року, що призвело до його першого щомісячного падіння з серпня. Він дав 120% прибутку в минулому році, інвестори оптимістично дивляться на 2025 рік.

Рекордне зростання курсу біткоїна наприкінці 2024 року послабилося. У грудні біткойн впав на 3,2% після досягнення максимуму в $108 315, що стало першим зниженням з серпня. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Станом на 14:55 у середу в Сінгапурі біткойн подешевшав на 0,20%, торгуючись на рівні 93 518 доларів США. 

Цифровий актив упав на 3,2 % минулого місяця, оскільки американські інвестори переводили в готівку прибутки після того, як ралі, спричинене перемогою обраного президента Дональда Трампа, привело біткоїни до історичного максимуму в $108 315 у середині грудня.

Ажіотаж на криптовалютному ринку спав, оскільки очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США ослабли, що призвело до зниження апетиту до ризикованих активів.

Група з дюжини американських біржових фондів, що торгують біткоїнами, з 19 грудня зафіксувала чистий відтік коштів на суму близько 1,8 млрд доларів.

Кількість невиконаних контрактів - за ф'ючерсами на біткоїни, які розміщуються чиказькою компанією CME Group Inc. і розглядаються як показник інтересу американських інститутів, також упав майже на 20 % із грудневого піку.

Незважаючи на це, 2024 року біткоїн заробив 120 % прибутку, випередивши золото і світові акції.

"Ми вважаємо, що ключовий каталізатор може з'явитися в січні, коли інститути скорегують розподіл активів", - йдеться в записці QCP Capital для клієнтів.

Міжнародна допомога Україні у 2025 році: на що очікує влада01.01.25, 06:00 • 98441 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаТехнології

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