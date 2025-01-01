Биткоин потерял 3,2% после рекордного роста до $108 315

Рекордный рост курса биткоина в конце 2024 года ослабился. В декабре биткойн упал на 3,2% после достижения максимума в $108 315, что стало первым снижением с августа. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

По состоянию на 14:55 в среду в Сингапуре биткойн подешевел на 0,20%, торгуясь на уровне 93 518 долларов США.

Цифровой актив упал на 3,2 % в прошлом месяце, поскольку американские инвесторы обналичивали прибыль после того, как ралли, вызванное победой избранного президента Дональда Трампа, привело биткоин к историческому максимуму в $108 315 в середине декабря.

Ажиотаж на криптовалютном рынке спал, поскольку ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США ослабли, что привело к снижению аппетита к рискованным активам.

Группа из дюжины американских биржевых фондов, торгующих биткоинами, с 19 декабря зафиксировала чистый отток средств на сумму около 1,8 млрд долларов.

Количество невыполненных контрактов - по фьючерсам на биткоины, которые размещаются чикагской компанией CME Group Inc. и рассматриваются как показатель интереса американских институтов, также упало почти на 20 % с декабрьского пика.

Несмотря на это, в 2024 году биткоин заработал 120 % прибыли, опередив золото и мировые акции.

«Мы считаем, что ключевой катализатор может появиться в январе, когда институты скорректируют распределение активов», - говорится в записке QCP Capital для клиентов.

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