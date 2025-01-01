В США рекордно выросло количество дефолтов по кредитным картам

В США в 2024 году количество дефолтов по кредитным картам выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом, пишет УНН со ссылкой на Fox Busines.

Детали

За первые девять месяцев 2024 года кредиторы в США списали более 46 миллиардов долларов серьезных просроченных кредитов по кредитным картам, сообщает Financial Times со ссылкой на данные, проанализированные BankRegData. Это на 50% больше, чем за первые три квартала 2023 года, и самый высокий показатель с 2010 года.

«Домохозяйства с высокими доходами в порядке, но нижняя треть американских потребителей истощена, - сказал FT Марк Занди, глава Moody's Analytics. «Уровень их сбережений сейчас равен нулю».

В прошлом месяце Федеральная резервная система Нью-Йорка сообщила, что в сентябре долг американцев по кредитным картам достиг рекордного уровня, поднявшись до $1,17 трлн в третьем квартале. Это стало самым высоким показателем за всю историю данных ФРС, начиная с 2003 года.

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Согласно отчету, общий долг домохозяйств также поднялся до нового максимума в $17,94 трлн, вместе с остатками по ипотечным кредитам ($12,59 трлн), автокредитам ($1,64 трлн) и студенческим займам ($1,61 трлн).

Исследователи отмечают, что они наблюдают стремительный рост количества просроченных платежей, особенно по кредитным картам и автокредитам. И это является причиной для беспокойства.

Впрочем, они также отмечают, что рост платежей, которые потребители осуществляют по кредитным картам и автокредитам, частично объясняется инфляцией, а также более высокими процентными ставками.