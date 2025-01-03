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россия за три дня нового года выпустила более 300 дронов и 20 ракет по Украине - Зеленский

россия за три дня нового года выпустила более 300 дронов и 20 ракет по Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9176 просмотра

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За первые три дня нового года рф атаковала Украину сотнями ударных дронов и ракетами, включая баллистические. Значительная часть атак была отражена, но есть попадания, раненые и погибшие.

За первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

«Уже только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ», - сообщил Зеленский.

По словам Президента, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. 

Кроме этого, ежедневно - удары российскими управляемыми авиабомбами.

«Такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов - от «петриотов» до мобильных огневых групп», - резюмировал Зеленский.

Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех3 янв. 2025, 17:14 • 16094 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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