россия за три дня нового года выпустила более 300 дронов и 20 ракет по Украине - Зеленский

За первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Уже только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ», - сообщил Зеленский.

По словам Президента, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие.

Кроме этого, ежедневно - удары российскими управляемыми авиабомбами.

«Такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов - от «петриотов» до мобильных огневых групп», - резюмировал Зеленский.

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