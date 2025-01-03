росія за три дні нового року випустила понад 300 дронів та 20 ракет по Україні - Зеленський

За перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Вже тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ", - повідомив Зеленський.

За словами Президента, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі.

Окрім цього, щоденно – удари російськими керованими авіабомбами.

"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп", - резюмував Зеленський.

Російський удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до чотирьох