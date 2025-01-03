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Балтийское море становится эпицентром гибридной войны россии против НАТО - СМИ

Балтийское море становится эпицентром гибридной войны россии против НАТО - СМИ

Киев  •  УНН

 • 5154 просмотра

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Серия инцидентов в Балтийском море, включая обстрел немецкого вертолета и повреждение подводного кабеля, указывает на гибридную войну со стороны рф. НАТО зафиксировало около 300 перехватов российских самолетов в прошлом году.

Серия инцидентов, включая обстрел немецкого военного вертолета у датского острова Борнхольм, повреждение подводного интернет-кабеля между Хельсинки и Ростоком, а также частые пролеты российских беспилотников над немецкими полигонами и портами, являются признаками необъявленной войны россии против НАТО, сообщает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Военный министр Германии Борис Писториус заявил: "Мы переживаем гибридную войну!"

Недавно в Финляндии был задержан танкер Eagle S, который не только незаконно перевозил российскую нефть, но и, как считается, повредил подводный силовой кабель. Финская полиция опубликовала подводные снимки, подтверждающие подозрения в диверсии с помощью якоря танкера.

Экспертные мнения

"Диверсии - один из основных компонентов психологической войны. Они менее затратные, чем прямая атака, очень эффективны и наносят ущерб - например, парализуют инфраструктуру, и одновременно обеспечивают определенную степень отрицания", - пояснила Натали Фогель из Института мировой политики в Вашингтоне. 

В то же время Фонд Фридриха Науманна акцентирует внимание на милитаризации Калининграда, который превращен в военный бастион с ракетами, способными нести ядерное оружие, современными системами ПВО, большой береговой обороной и сильным Балтийским флотом. 

Провокации и реакция НАТО

"Наши истребители Eurofighter регулярно вылетают для сопровождения российских самолетов вдоль границ НАТО, если они не соблюдают действующие авиационные правила", - сообщило BILD министерство обороны Германии. 

По данным НАТО, в прошлом году было перехвачено около 300 российских самолетов, преимущественно вблизи стран Балтии.

В министерстве обороны Германии сравнивают нынешнее поведение  москвы с тактикой времен Холодной войны, подчеркивая необходимость усиления безопасности в регионе.

Напомним 

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидентов с кабелями. Польша предложила сделать Балтийское море зоной усиленного военного контроля НАТО.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
eurofighter-typhoonЕврофайтер Тайфун
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания
polshaПольша