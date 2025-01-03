Балтийское море становится эпицентром гибридной войны россии против НАТО - СМИ
Киев • УНН
Серия инцидентов в Балтийском море, включая обстрел немецкого вертолета и повреждение подводного кабеля, указывает на гибридную войну со стороны рф. НАТО зафиксировало около 300 перехватов российских самолетов в прошлом году.
Серия инцидентов, включая обстрел немецкого военного вертолета у датского острова Борнхольм, повреждение подводного интернет-кабеля между Хельсинки и Ростоком, а также частые пролеты российских беспилотников над немецкими полигонами и портами, являются признаками необъявленной войны россии против НАТО, сообщает УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Военный министр Германии Борис Писториус заявил: "Мы переживаем гибридную войну!"
Недавно в Финляндии был задержан танкер Eagle S, который не только незаконно перевозил российскую нефть, но и, как считается, повредил подводный силовой кабель. Финская полиция опубликовала подводные снимки, подтверждающие подозрения в диверсии с помощью якоря танкера.
Экспертные мнения
"Диверсии - один из основных компонентов психологической войны. Они менее затратные, чем прямая атака, очень эффективны и наносят ущерб - например, парализуют инфраструктуру, и одновременно обеспечивают определенную степень отрицания", - пояснила Натали Фогель из Института мировой политики в Вашингтоне.
В то же время Фонд Фридриха Науманна акцентирует внимание на милитаризации Калининграда, который превращен в военный бастион с ракетами, способными нести ядерное оружие, современными системами ПВО, большой береговой обороной и сильным Балтийским флотом.
Провокации и реакция НАТО
"Наши истребители Eurofighter регулярно вылетают для сопровождения российских самолетов вдоль границ НАТО, если они не соблюдают действующие авиационные правила", - сообщило BILD министерство обороны Германии.
По данным НАТО, в прошлом году было перехвачено около 300 российских самолетов, преимущественно вблизи стран Балтии.
В министерстве обороны Германии сравнивают нынешнее поведение москвы с тактикой времен Холодной войны, подчеркивая необходимость усиления безопасности в регионе.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте пообещал усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидентов с кабелями. Польша предложила сделать Балтийское море зоной усиленного военного контроля НАТО.