Прем'єр Польщі оголосив про кроки для посилення контролю НАТО над водами Балтії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити військову безпеку в Балтійському морі, заявив у вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляючи про інформацію, яку він отримав від Рютте, пище УНН з посиланням на PAP.

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Туск, який озвучив послання Рютте, відкриваючи засідання кабінету міністрів Польщі у вівторок, заявив, що безпека займе центральне місце на політичній арені у 2025 році. Ця тема також набуде особливого значення під час головування Польщі в ЄС, на тлі того, як залишилися лічені години до того, як Варшава мала прийняти ротаційне головування у Раді ЄС, пише видання.

Заява була зроблена через кілька днів після того, як Рютте оголосив про посилення військової присутності НАТО у водах Балтійського моря.

НАТО посилює військову присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів

Говорячи про свої нещодавні переговори з офіційними особами ЄС із Естонії та Фінляндії, Туск сказав: "Польський голос почав впливати на конкретні рішення".

"Після перших кількох інцидентів у Балтійському морі, після цих дивних ситуацій з російськими та китайськими суднами та після порушення роботи різних підводних кабелів у Балтійському морі, що сильно стурбувало всі країни, що межують із Балтійським морем, ми запропонували, щоб Балтійське море стало зоною посиленого військового контролю з боку НАТО та країн Балтії, аналогічний захисту нашого повітряного простору", - сказав Туск.

Доповнення

Балтійське море знову потрапило до заголовків міжнародних ЗМІ після того, як минулого тижня було пошкоджено підводні кабелі, що з'єднують Фінляндію та Естонію. Цей інцидент став продовженням низки подібних ситуацій у цьому морі протягом 2024 року. Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас заявила, що судно, яке брало участь в останньому інциденті, належало до так званого "тіньового флоту" москви. Цей термін належить до групи старих кораблів, які росія використовує для транспортування своєї нафти, особливо в Балтійському морі. Ця тактика допомагає москві уникати санкцій ЄС, спрямованих проти російської нафтової торгівлі.

ЄС готує нові санкції проти "тіньового флоту" рф через інцидент у Балтійському морі