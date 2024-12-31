Премьер Польши объявил о шагах для усиления контроля НАТО над водами Балтии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал усилить военную безопасность в Балтийском море, заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщая об информации, которую он получил от Рютте, пище УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Туск, который озвучил послание Рютте, открывая заседание кабинета министров Польши во вторник, заявил, что безопасность займет центральное место на политической арене в 2025 году. Эта тема также приобретет особое значение во время председательства Польши в ЕС, на фоне того, как остались считанные часы до того, как Варшава должна была принять ротационное председательство в Совете ЕС, пишет издание.

Заявление было сделано через несколько дней после того, как Рютте объявил об усилении военного присутствия НАТО в водах Балтийского моря.

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Говоря о своих недавних переговорах с официальными лицами ЕС из Эстонии и Финляндии, Туск сказал: "Польский голос начал влиять на конкретные решения".

"После первых нескольких инцидентов в Балтийском море, после этих странных ситуаций с российскими и китайскими судами и после нарушения работы различных подводных кабелей в Балтийском море, что сильно обеспокоило все страны, граничащие с Балтийским морем, мы предложили, чтобы Балтийское море стало зоной усиленного военного контроля со стороны НАТО и стран Балтии, аналогичный защите нашего воздушного пространства", - сказал Туск.

Дополнение

Балтийское море снова попало в заголовки международных СМИ после того, как на прошлой неделе были повреждены подводные кабели, соединяющие Финляндию и Эстонию. Этот инцидент стал продолжением ряда подобных ситуаций в этом море в течение 2024 года. Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что судно, которое участвовало в последнем инциденте, принадлежало к так называемому "теневому флоту" москвы. Этот термин относится к группе старых кораблей, которые россия использует для транспортировки своей нефти, особенно в Балтийском море. Эта тактика помогает москве избегать санкций ЕС, направленных против российской нефтяной торговли.

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