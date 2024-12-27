ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" рф из-за инцидента в Балтийском море
Киев • УНН
ЕС усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после повреждения кабелей, в котором подозревают россию. Планируется совершенствование систем обнаружения угроз и расширение международного сотрудничества.
Европейский Союз усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после очередного инцидента с повреждением, в котором подозревают россию. Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.
Детали
Свою позицию ЕС выразил в совместном заявлении Европейской комиссии и Высокого представителя по расследованию повреждения электрических и дата-кабелей в Балтийском море.
Инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является последним в серии подозреваемых нападений на критически важную инфраструктуру. Мы высоко оцениваем оперативные действия финских органов власти, которые осуществили досмотр судна, подозреваемого в причастности к инциденту. Мы сотрудничаем с финскими органами в ходе текущего расследования и выражаем полную солидарность с Финляндией, Эстонией и Германией
ЕС решительно осуждает любые акты преднамеренного уничтожения критически важной инфраструктуры Европы.
Подозреваемое судно является частью так называемого "теневого флота" россии, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет россии. Мы предложим дополнительные меры, в частности санкции, чтобы нацелиться на этот флот"
В ответ на инцидент ЕС усиливает меры по защите подводных кабелей. В частности, планируется совершенствование систем обнаружения угроз, расширение международного сотрудничества и повышение возможностей ремонта подводной инфраструктуры.
Представители ЕС также отметили, что сейчас поставки электроэнергии в регионе не находится под угрозой.
Напомним,
Электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, аварийно отключился.