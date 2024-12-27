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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" рф из-за инцидента в Балтийском море

ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" рф из-за инцидента в Балтийском море

Киев  •  УНН

 • 2063 просмотра

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ЕС усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после повреждения кабелей, в котором подозревают россию. Планируется совершенствование систем обнаружения угроз и расширение международного сотрудничества.

Европейский Союз усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после очередного инцидента с повреждением, в котором подозревают россию. Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Свою позицию ЕС выразил в совместном заявлении Европейской комиссии и Высокого представителя по расследованию повреждения электрических и дата-кабелей в Балтийском море.

Инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является последним в серии подозреваемых нападений на критически важную инфраструктуру. Мы высоко оцениваем оперативные действия финских органов власти, которые осуществили досмотр судна, подозреваемого в причастности к инциденту. Мы сотрудничаем с финскими органами в ходе текущего расследования и выражаем полную солидарность с Финляндией, Эстонией и Германией

- говорится в совместном заявлении.

ЕС решительно осуждает любые акты преднамеренного уничтожения критически важной инфраструктуры Европы.

Подозреваемое судно является частью так называемого "теневого флота" россии, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет россии. Мы предложим дополнительные меры, в частности санкции, чтобы нацелиться на этот флот"

- подчеркивается в заявлении.

В ответ на инцидент ЕС усиливает меры по защите подводных кабелей. В частности, планируется совершенствование систем обнаружения угроз, расширение международного сотрудничества и повышение возможностей ремонта подводной инфраструктуры.

Представители ЕС также отметили, что сейчас поставки электроэнергии в регионе не находится под угрозой.

Напомним,

Электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, аварийно отключился. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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