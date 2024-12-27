ЕС готовит новые санкции против "теневого флота" рф из-за инцидента в Балтийском море

Европейский Союз усилит защиту подводных коммуникаций в Балтийском море после очередного инцидента с повреждением, в котором подозревают россию. Об этом сообщает Дипломатическая служба Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Свою позицию ЕС выразил в совместном заявлении Европейской комиссии и Высокого представителя по расследованию повреждения электрических и дата-кабелей в Балтийском море.

Инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является последним в серии подозреваемых нападений на критически важную инфраструктуру. Мы высоко оцениваем оперативные действия финских органов власти, которые осуществили досмотр судна, подозреваемого в причастности к инциденту. Мы сотрудничаем с финскими органами в ходе текущего расследования и выражаем полную солидарность с Финляндией, Эстонией и Германией