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Балтійське море стає епіцентром гібридної війни росії проти НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28386 перегляди

Серія інцидентів у Балтійському морі, включаючи обстріл німецького вертольота та пошкодження підводного кабелю, вказує на гібридну війну з боку РФ. НАТО зафіксувало близько 300 перехоплень російських літаків минулого року.

Серія інцидентів, включно з обстрілом німецького військового вертольота біля данського острова Борнхольм, пошкодженням підводного інтернет-кабелю між Гельсінкі та Ростоком, а також частими прольотами російських безпілотників над німецькими полігонами й портами, є ознаками неоголошеної війни росії проти НАТО, повідомляє УНН із посиланням на BILD.

Деталі

Військовий міністр Німеччини Борис Пісторіус заявив: "Ми переживаємо гібридну війну!"

Нещодавно у Фінляндії було затримано танкер Eagle S, який не лише незаконно перевозив російську нафту, а і, як вважається, пошкодив підводний силовий кабель. Фінська поліція опублікувала підводні знімки, що підтверджують підозри в диверсії за допомогою якоря танкера.

Експертні думки

"Диверсії - один з основних компонентів психологічної війни. Вони менш затратні, ніж пряма атака, дуже ефективні і завдають шкоди - наприклад, паралізують інфраструктуру, і водночас забезпечують певний ступінь заперечення", - пояснила Наталі Фогель з Інституту світової політики у Вашингтоні. 

Водночас Фонд Фрідріха Науманна акцентує увагу на мілітаризації Калінінграда, який перетворено на військовий бастіон із ракетами, здатними нести ядерну зброю, сучасними системами ППО, великою береговою обороною і сильним Балтійським флотом. 

Провокації та реакція НАТО

"Наші винищувачі Eurofighter регулярно вилітають для супроводу російських літаків уздовж кордонів НАТО, якщо вони не дотримуються чинних авіаційних правил", - повідомило BILD міністерство оборони Німеччини. 

За даними НАТО, торік було перехоплено близько 300 російських літаків, переважно поблизу країн Балтії.

У міністерстві оборони Німеччини порівнюють нинішню поведінку  москви з тактикою часів Холодної війни, підкреслюючи необхідність посилення безпеки в регіоні.

Нагадаємо 

Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити військову присутність в Балтійському морі після інцидентів з кабелями. Польща запропонувала зробити Балтійське море зоною посиленого військового контролю НАТО.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
mark-riutteМарк Рютте
eurofighter-typhoonEurofighter Typhoon
natoNATO
finliandiiaФінляндія
borys-pistoriusБорис Пісторіус
nimechchynaНімеччина
polshchaПольща

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