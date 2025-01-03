Балтійське море стає епіцентром гібридної війни росії проти НАТО - ЗМІ
Київ • УНН
Серія інцидентів у Балтійському морі, включаючи обстріл німецького вертольота та пошкодження підводного кабелю, вказує на гібридну війну з боку РФ. НАТО зафіксувало близько 300 перехоплень російських літаків минулого року.
Серія інцидентів, включно з обстрілом німецького військового вертольота біля данського острова Борнхольм, пошкодженням підводного інтернет-кабелю між Гельсінкі та Ростоком, а також частими прольотами російських безпілотників над німецькими полігонами й портами, є ознаками неоголошеної війни росії проти НАТО, повідомляє УНН із посиланням на BILD.
Деталі
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Нещодавно у Фінляндії було затримано танкер Eagle S, який не лише незаконно перевозив російську нафту, а і, як вважається, пошкодив підводний силовий кабель. Фінська поліція опублікувала підводні знімки, що підтверджують підозри в диверсії за допомогою якоря танкера.
Експертні думки
"Диверсії - один з основних компонентів психологічної війни. Вони менш затратні, ніж пряма атака, дуже ефективні і завдають шкоди - наприклад, паралізують інфраструктуру, і водночас забезпечують певний ступінь заперечення", - пояснила Наталі Фогель з Інституту світової політики у Вашингтоні.
Водночас Фонд Фрідріха Науманна акцентує увагу на мілітаризації Калінінграда, який перетворено на військовий бастіон із ракетами, здатними нести ядерну зброю, сучасними системами ППО, великою береговою обороною і сильним Балтійським флотом.
Провокації та реакція НАТО
"Наші винищувачі Eurofighter регулярно вилітають для супроводу російських літаків уздовж кордонів НАТО, якщо вони не дотримуються чинних авіаційних правил", - повідомило BILD міністерство оборони Німеччини.
За даними НАТО, торік було перехоплено близько 300 російських літаків, переважно поблизу країн Балтії.
У міністерстві оборони Німеччини порівнюють нинішню поведінку москви з тактикою часів Холодної війни, підкреслюючи необхідність посилення безпеки в регіоні.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити військову присутність в Балтійському морі після інцидентів з кабелями. Польща запропонувала зробити Балтійське море зоною посиленого військового контролю НАТО.