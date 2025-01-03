65-летняя жительница Киева погибла под колесами поезда «Харьков-Киев»
Киев • УНН
65-летняя киевлянка погибла под колесами поезда «Харьков-Киев» в Барышевской общине. Машинист пытался предотвратить трагедию экстренным торможением и звуковым сигналом, но женщина погибла на месте.
В Барышевской общине под колесами поезда погибла 65-летняя женщина, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
2 января, под колеса поезда сообщением «Харьков-Киев» попала 65-летняя жительница столицы, которая находилась на железнодорожных путях. Об инциденте в полицию сообщила работница станции.
Машинист поезда применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия
Началось досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.
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