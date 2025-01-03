65-летняя жительница Киева погибла под колесами поезда «Харьков-Киев»

В Барышевской общине под колесами поезда погибла 65-летняя женщина, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Детали

2 января, под колеса поезда сообщением «Харьков-Киев» попала 65-летняя жительница столицы, которая находилась на железнодорожных путях. Об инциденте в полицию сообщила работница станции.

Машинист поезда применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия - говорится в сообщении.

Началось досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

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