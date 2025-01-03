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65-летняя жительница Киева погибла под колесами поезда «Харьков-Киев»

65-летняя жительница Киева погибла под колесами поезда «Харьков-Киев»

Киев  •  УНН

 • 6252 просмотра

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65-летняя киевлянка погибла под колесами поезда «Харьков-Киев» в Барышевской общине. Машинист пытался предотвратить трагедию экстренным торможением и звуковым сигналом, но женщина погибла на месте.

В Барышевской общине под колесами поезда погибла 65-летняя женщина, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Детали 

2 января, под колеса поезда сообщением «Харьков-Киев» попала 65-летняя жительница столицы, которая находилась на железнодорожных путях. Об инциденте в полицию сообщила работница станции.   

Машинист поезда применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Началось досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека. 

Tesla попала в смертельное ДТП в Киеве: женщине-водителю сообщили о подозрении30 дек. 2024, 10:12 • 23487 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
tesla-incTesla Inc
kievКиев
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