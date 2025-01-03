65-річна мешканка Києва загинула під колесами потяга "Харків-Київ"
Київ • УНН
65-річна киянка загинула під колесами потяга "Харків-Київ" у Баришівській громаді. Машиніст намагався запобігти трагедії екстреним гальмуванням та звуковим сигналом, але жінка загинула на місці.
У Баришівській громаді під колесами потяга загинула 65-річна жінка, пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.
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2 січня, під колеса потяга сполученням "Харків-Київ" потрапила 65-річна мешканка столиці, яка перебувала на залізничних коліях. Про інцидент поліцію повідомила працівниця станції.
Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події
Розпочалося досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.
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