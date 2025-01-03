Оккупанты атаковали автобус в пригороде Херсона
Киев • УНН
Во время обстрела автобуса в пригороде Херсона 6 пассажиров не пострадали. Транспортное средство нуждается в ремонте после атаки российских военных.
Во время обстрела автобусе на возле Херсона 6 пассажиров не пострадали.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Он написал, что россияне в очередной раз атаковали общественный транспорт в пригороде Херсона.
6 пассажиров, к счастью, не травмировались
Он добавил, что автобус нуждается в ремонте.
Обстрелы Херсонщины В 2024 году количество российских обстрелов Херсонщины увеличилось в полтора раза, а в целом оккупанты выпустили более 218 тысяч снарядов.
Новая угроза - дроны, которые совершили почти 12 тысяч атак за пять месяцев, привели к гибели 54 человек и ранениям 609 человек.
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