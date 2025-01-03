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Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік

Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік

Київ • УНН

 • 25140 перегляди

Кількість російських атак на Херсонську область у 2024 році зросла в 1,5 рази - понад 218 тисяч снарядів. За 5 місяців зафіксовано майже 12 тисяч атак дронами, що призвело до 54 загиблих та 609 поранених.

У 2024 році кількість російських атак на Херсонщину зросла у півтора раза, окупанти випустили понад 218 тисяч снарядів.

Новою загрозою стали дрони – майже 12 тисяч атак за 5 місяців, 54 загиблих і 609 поранених.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефір і телемарафону, передає УНН.

У 2024 році у півтора рази збільшилась кількість атак на Херсонську область, ніж у 2023. Щоб ви розуміли, то понад 218 тисяч снарядів окупанти використали за рік на нашу землю, що на 63% більше ніж у 2023

- сказав Прокудін.

За його словами, у 2024 році зʼявилась нова загроза — дрони.

Новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних мешканців з серпня 2024 року. За 5 місяців – майже 12 тисяч атак БпЛА, які обірвали життя 54 людей, ще 609, серед яких 8 дітей, – поранені

– додав він

Нагадаємо

  Внаслідок атаки дрона в Херсоні 59-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. За минулу добу росіяни обстріляли 38 населених пунктів області, поранивши 10 людей. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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