Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік

У 2024 році кількість російських атак на Херсонщину зросла у півтора раза, окупанти випустили понад 218 тисяч снарядів.

Новою загрозою стали дрони – майже 12 тисяч атак за 5 місяців, 54 загиблих і 609 поранених.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефір і телемарафону, передає УНН.

У 2024 році у півтора рази збільшилась кількість атак на Херсонську область, ніж у 2023. Щоб ви розуміли, то понад 218 тисяч снарядів окупанти використали за рік на нашу землю, що на 63% більше ніж у 2023