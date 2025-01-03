Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год

В 2024 году количество российских атак на Херсонщину выросло в полтора раза, оккупанты выпустили более 218 тысяч снарядов.

Новой угрозой стали дроны - почти 12 тысяч атак за 5 месяцев, 54 погибших и 609 раненых.

Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфир и телемарафона, передает УНН.

В 2024 году в полтора раза увеличилось количество атак на Херсонскую область, чем в 2023. Чтобы вы понимали, то более 218 тысяч снарядов оккупанты использовали за год на нашу землю, что на 63% больше чем в 2023

По его словам, в 2024 году появилась новая угроза - дроны.

Новой серьезной угрозой стали атаки дронов, которые россияне начали активно применять против гражданских жителей с августа 2024 года. За 5 месяцев - почти 12 тысяч атак БпЛА, которые оборвали жизни 54 человек, еще 609, среди которых 8 детей, - ранены