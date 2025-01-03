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Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год

Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год

Киев  •  УНН

 • 2242 просмотра

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Количество российских атак на Херсонскую область в 2024 году выросло в 1,5 раза - более 218 тысяч снарядов. За 5 месяцев зафиксировано почти 12 тысяч атак дронами, что привело к 54 погибшим и 609 раненым.

В 2024 году количество российских атак на Херсонщину выросло в полтора раза, оккупанты выпустили более 218 тысяч снарядов.

Новой угрозой стали дроны - почти 12 тысяч атак за 5 месяцев, 54 погибших и 609 раненых.

Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфир и телемарафона, передает УНН.

В 2024 году в полтора раза увеличилось количество атак на Херсонскую область, чем в 2023. Чтобы вы понимали, то более 218 тысяч снарядов оккупанты использовали за год на нашу землю, что на 63% больше чем в 2023

- сказал Прокудин.

По его словам, в 2024 году появилась новая угроза - дроны.

Новой серьезной угрозой стали атаки дронов, которые россияне начали активно применять против гражданских жителей с августа 2024 года. За 5 месяцев - почти 12 тысяч атак БпЛА, которые оборвали жизни 54 человек, еще 609, среди которых 8 детей, - ранены

- добавил он

Напомним,

  В результате атаки дрона в Херсоне 59-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. За минувшие сутки россияне обстреляли 38 населенных пунктов области, ранив 10 человек. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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khersonХерсон