Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год
Киев • УНН
Количество российских атак на Херсонскую область в 2024 году выросло в 1,5 раза - более 218 тысяч снарядов. За 5 месяцев зафиксировано почти 12 тысяч атак дронами, что привело к 54 погибшим и 609 раненым.
В 2024 году количество российских атак на Херсонщину выросло в полтора раза, оккупанты выпустили более 218 тысяч снарядов.
Новой угрозой стали дроны - почти 12 тысяч атак за 5 месяцев, 54 погибших и 609 раненых.
Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфир и телемарафона, передает УНН.
В 2024 году в полтора раза увеличилось количество атак на Херсонскую область, чем в 2023. Чтобы вы понимали, то более 218 тысяч снарядов оккупанты использовали за год на нашу землю, что на 63% больше чем в 2023
По его словам, в 2024 году появилась новая угроза - дроны.
Новой серьезной угрозой стали атаки дронов, которые россияне начали активно применять против гражданских жителей с августа 2024 года. За 5 месяцев - почти 12 тысяч атак БпЛА, которые оборвали жизни 54 человек, еще 609, среди которых 8 детей, - ранены
Напомним,
В результате атаки дрона в Херсоне 59-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. За минувшие сутки россияне обстреляли 38 населенных пунктов области, ранив 10 человек.