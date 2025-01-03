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Армія рф вранці атакувала Херсон дроном: постраждалий у лікарні

Армія рф вранці атакувала Херсон дроном: постраждалий у лікарні

Київ • УНН

 • 22343 перегляди

Внаслідок атаки дрона в Херсоні 59-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. За минулу добу росіяни обстріляли 38 населених пунктів області, поранивши 10 людей.

Російські війська вранці атакували з дрона Херсон, є постраждалий. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Атака сталася орієнтовно о 10:00.

Внаслідок скидання вибухівки 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловік перебуває у лікарні.

Доповнення 

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Білозерка, Розлив, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Тягинка, Ольгівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Бургунка, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Червоний Маяк, Зміївка, Саблуківка, Вірівка, Заможне, Веселе та місто Херсон.

росіяни цілилися, зокрема по соціальній інфраструктурі, а також, житлових кварталах населених пунктів області

Пошкоджено, зокрема, 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, автопарк, автобус та приватний автомобіль.

Внаслідок атак рф, за даними Прокудіна, минулої доби 10 людей отримали поранення.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
khersonХерсон

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