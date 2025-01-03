Армія рф вранці атакувала Херсон дроном: постраждалий у лікарні

Російські війська вранці атакували з дрона Херсон, є постраждалий. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

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Атака сталася орієнтовно о 10:00.

Внаслідок скидання вибухівки 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловік перебуває у лікарні.

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Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Білозерка, Розлив, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Тягинка, Ольгівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Бургунка, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Червоний Маяк, Зміївка, Саблуківка, Вірівка, Заможне, Веселе та місто Херсон.

росіяни цілилися, зокрема по соціальній інфраструктурі, а також, житлових кварталах населених пунктів області

Пошкоджено, зокрема, 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, автопарк, автобус та приватний автомобіль.

Внаслідок атак рф, за даними Прокудіна, минулої доби 10 людей отримали поранення.