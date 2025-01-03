Армия рф утром атаковала Херсон дроном: пострадавший в больнице
Киев • УНН
В результате атаки дрона в Херсоне 59-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. За минувшие сутки россияне обстреляли 38 населенных пунктов области, ранив 10 человек.
Российские войска утром атаковали с дрона Херсон, есть пострадавший. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
Атака произошла ориентировочно в 10:00.
В результате сброса взрывчатки 59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Мужчина находится в больнице.
Дополнение
Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Дарьевка, Приднепровское, Надднепрянское, Камышаны, Белозерка, Разлив, Днепровское, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Широкая Балка, Станислав, Софиевка, Понятовка, Новодмитровка, Новотягинка, Токаревка, Берислав, Тягинка, Ольговка, Новоберислав, Новоалександровка, Львовское, Никольское, Михайловка, Монастырское, Бургунка, Новорайск, Осокоровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Красный Маяк, Змиевка, Саблуковка, Вировка, Зажиточное, Веселое и город Херсон.
россияне целились, в частности по социальной инфраструктуре, а также, жилым кварталам населенных пунктов области.
Повреждены, в частности, 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты изувечили сотовую башню, автопарк, автобус и частный автомобиль.
В результате атак рф, по данным Прокудина, за прошедшие сутки 10 человек получили ранения.