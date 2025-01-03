Окупанти атакували автобус у передмісті Херсона
Київ • УНН
Під час обстрілу автобуса в передмісті Херсона 6 пасажирів не постраждали. Транспортний засіб потребує ремонту після атаки російських військових.
Під час обстрілу автобусі на біля Херсона 6 пасажирів не постраждали.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Він написав, що росіяни вчергове атакували громадський транспорт у передмісті Херсона.
6 пасажирів, на щастя, не травмувались
Він додав, що автобус потребує ремонту.
Обстріли Херсонщини У 2024 році кількість російських обстрілів Херсонщини збільшилася в півтора рази, а загалом окупанти випустили понад 218 тисяч снарядів.
Нова загроза – дрони, які здійснили майже 12 тисяч атак за п'ять місяців, призвели до загибелі 54 осіб і поранень 609 людей.
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