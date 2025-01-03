Окупанти атакували автобус у передмісті Херсона

Під час обстрілу автобусі на біля Херсона 6 пасажирів не постраждали.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Він написав, що росіяни вчергове атакували громадський транспорт у передмісті Херсона.

6 пасажирів, на щастя, не травмувались - зауважив Мрочко.

Він додав, що автобус потребує ремонту.

Обстріли Херсонщини У 2024 році кількість російських обстрілів Херсонщини збільшилася в півтора рази, а загалом окупанти випустили понад 218 тисяч снарядів.

Нова загроза – дрони, які здійснили майже 12 тисяч атак за п'ять місяців, призвели до загибелі 54 осіб і поранень 609 людей.

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