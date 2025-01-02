рф атакувала Сумщину: 34 обстріли за добу, пошкоджено житлові будинки
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли 6 громад Сумської області, використовуючи міномети, артилерію, дрони та авіацію. Внаслідок авіаудару в Миропільській громаді пошкоджено 8 приватних будинків.
Протягом доби ворожі військові здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Під ударом опинилися громади Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Есманьська.
Хотінська громада: ворог застосував міномети (50 вибухів) та гранатомети (7 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ із безпілотників (14 вибухів) та атаки FPV-дронами (3 вибухи).
Есманьська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (5 вибухів) і мінометний обстріл (2 вибухи).
Великописарівська громада: ворог обстріляв артилерією (12 вибухів).
Шалигинська громада: відбулося дві атаки FPV-дронами.
Миропільська громада: здійснено авіаудар із використанням КАБ (1 вибух). Пошкоджено вісім приватних будинків.
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