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Зеленский анонсировал переговоры по усилению противовоздушной обороны Украины

Зеленский анонсировал переговоры по усилению противовоздушной обороны Украины

Киев  •  УНН

 • 7826 просмотра

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Президент Украины сообщил о запланированных встречах для укрепления ПВО на следующей неделе. График работы уже предварительно согласован, планируется пополнение запасов противоракет и усиление мобильных огневых групп.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи и переговоры ради большей прочности противовоздушной обороны, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что нужно постоянно пополнять запас противоракет для ПВО. Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп. 

Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован 

- сообщил Зеленский.

Ранее

Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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