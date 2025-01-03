Зеленский анонсировал переговоры по усилению противовоздушной обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи и переговоры ради большей прочности противовоздушной обороны, передает УНН.

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Глава государства подчеркнул, что нужно постоянно пополнять запас противоракет для ПВО. Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп.

Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован - сообщил Зеленский.

Ранее

Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.