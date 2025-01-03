Зеленский анонсировал переговоры по усилению противовоздушной обороны Украины
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о запланированных встречах для укрепления ПВО на следующей неделе. График работы уже предварительно согласован, планируется пополнение запасов противоракет и усиление мобильных огневых групп.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи и переговоры ради большей прочности противовоздушной обороны, передает УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что нужно постоянно пополнять запас противоракет для ПВО. Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп.
Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован
Ранее
Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.